Şeytani ritüel: Çete liderinin cesedi mezarlıktan çalındı

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Kötü şöhreti ile Güney Amerika ülkesi Ekvador'da nam salan çete lideri Junior Roldan’ın cansız bedeni Kolombiya’da defnedildiği mezarlıktan çalındı.

İŞÇİLER MEZARLIĞIN KAPISININ AÇIK OLDUĞUNU FARK ETTİ

Olay, Kolombiya’nın Envigado kasabasında bulunan mezarlıkta çalışan işçilerin sabah mezarlığın kapısının açık olduğunu fark etmesi ile ortaya çıktı. Yetkililer cenazelerin konulduğu duvardaki bölmelerden birinin kapağının açık olduğunu görünce polis ile iletişime geçti.

Polis yaptığı incelemeler sonrası kapağı açık olan mezarın çete lideri Junior Roldan'a ait olduğunu belirledi.



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Envigado polisi, Roldan'ın cesedinin rakipleri tarafından alınmış olabileceğini veya şeytani bir ritüel için mezardan çıkarılmış olabileceğini söyledi.

Roldan, Kolombiya ve Meksika uyuşturucu kartelleriyle bağlantıları olan ve Meksika ile ABD'deki kaçakçılık rotalarını kontrol eden Los Choneros çetesinin lideriydi.

EKVADOR'UN EN GÜÇLÜ ÇETESİ

Ekvador'un en güçlü çetelerinden biri olan Los Choneros ülkede gerçekleştirdikleri terör olayları ile tanınıyor.



Roldan, aralarında iki cinayetin de bulunduğu bir dizi suçtan dolayı cezaevindeydi. 2022'de hipertansiyon, şeker hastalığı ve karaciğer yağlanması şikâyetleri ile kalan cezasını evde çekmek için başvuruda bulundu. Hakim, çete liderinin 'hayatının ve sağlığının risk altında olması' nedeniyle tahliye kararı verdi. 15 Aralık 2022'de serbest bırakıldı ancak sadece saatler sonra polisin seyahat ettiği araçta silahlar bulması ile yeniden tutuklandı.

14 Şubat'ta elektronik kelepçe ile yeniden serbest bırakılan Roldan 16 Mart'ta beş kişinin öldüğü ve altı kişinin yaralandığı bir çatışmaya karıştı.



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Bir süre sonra Ekvador'dan Kolombiya’ya kaçan çete lideri, 6 Mayıs’ta Antioquia eyaletinde başından vurularak öldürüldü.

Ağaçlık alanda bulunan Roldan’ın cansız bedeni herhangi biri tarafından teslim alınmayınca Envigado kasabasındaki bir mezarlığa gömüldü.

Kolombiya'ya kaçarken yanına aldığı yüklü miktardaki parayı çalmak isteyen koruması tarafından öldürüldüğü düşünülen çete lideri Lobos çetesi ile büyük bir rekabet içindeydi.

Yerel medyada yer alan haberlerde Roldan’ın cesedinin rakip çeteler tarafından alındığı iddia yer aldı