Şeytan babaya 212 yıl hapis

ABD’nin Los Angeles kentinin güneyindeki San Pedro kasabasında 9 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen olayda, Ali Elmezayen’in (45) kullandığı ve içinde eski karısı ile otizmli iki çocuğunun da bulunduğu otomobil limandan denize düştü. Elmezayen, araçtan kendi başına çıkarak limandaki merdivene yüzdü. Yüzme bilmeyen eski eşi ise bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı fakat çocukları o kadar şanslı değildi. Arabada emniyet kemerleri bağlı bulunan 8 yaşındaki Abdülkerim ve 13 yaşındaki El Hasan boğularak hayatını kaybetti.

HAYAT SİGORTASI YAPTIRMIŞ

Elmezayen olay sonrası yalan ifade vererek, sigortadan 285 bin dolar (2.1 milyon TL) tazminat aldı ve paranın çoğunu da ülkesi Mısır’a transfer etti. Yapılan soruşturma sonucu Elmezayen’in kendisi ve ailesi için yaklaşık 3 milyon dolarlık bir hayat sigortası yaptırdığı ve sigortadan para almak için olaya kaza süsü verdiği ortaya çıktı. ABD makamları, henüz ülke dışına çıkarılmayan 80 bin dolara el koydu. 2018 yılında tutuklanan cani babanın son duruşmasında karar çıktı. Yargıç John Walter, şeytani bir planla çocuklarını kasten öldüren babaya 212 yıl hapis cezası vererek “O, tam bir sahtekâr ve usta bir yalancı. Sanığın tek pişmanlığı yakayı ele vermiş olması” ifadelerini kullandı.

Ali Elmezayen’in Los Angeles Limanı’ndan denize sürdüğü otomobilde mahsur kalan 8 ve 13 yaşındaki iki çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Suya uçan arabanın camından çıkan cani baba, iskelede ağlayarak rol yapmıştı.

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