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Dünya
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Seyahat kısıtlamasına rağmen 3 haftada 5 ülke gezdi

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Seyahat kısıtlamasına rağmen 3 haftada 5 ülke gezdi
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İngiltere’nin artan koronavirüs vakaları nedeniyle ulusal çapta karantinada olduğu bir dönemde, Madonna’nın ‘yüksek değerli iş imtiyazı’ hakkını kullanarak Londra’dan uçup ülke ülke gezmesi büyük tepki çekti.

Son 3 haftada 5 farklı ülkede bulunan ABD’li şarkıcı Madonna, eleştiri oklarının hedefi oldu. 62 yaşındaki şarkıcı tartışmalı tatilini, 26 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams ve 4 çocuğu ile birlikte 24 Aralık’ta Los Angeles’tan Londra’ya uçarak başlattı. Londra’da yaşayan 20 yaşındaki oğlu Rocco’yu da alarak grup halinde Mısır’ın Aswan kentine uçan ünlü şarkıcı, buradan da Malavi’ye geçti. Malavi’de erkek arkadaşı ve ailesiyle birlikte bir hafta geçiren Madonna, buradan 6 Ocak’ta Kenya’ya uçtu.

Seyahat kısıtlamasına rağmen 3 haftada 5 ülke gezdi

İŞ İMTİYAZINI KULLANDI

Ünlü şarkıcının dünyanın koronavirüs salgınıyla çalkalandığı bir dönemde grup halinde 3 haftada 5 ülke gezmesi eleştirilere neden oldu. Kenya’da uzun safari gezilerine katılan şarkıcının bütün gezilerini özel jetiyle gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Seyahat kısıtlamasına rağmen 3 haftada 5 ülke gezdi

Madonna ve sevgilisi Ahlamalik Williams, Kenya’da Pokot kabilesi ile birlikte.

830 milyon dolar (6.2 milyar TL) serveti bulunan Madonna’nın İngiltere’de ‘yüksek değerli iş ziyaretleri’ne tanınan imtiyazları kullanarak ülke ülke gezip tatil yapması basının tepkisini çekti. İngiltere’de son 24 saatte 46 bin 169 yeni vaka tespit edilirken, 529 kişi ise hayatını kaybetti.

Seyahat kısıtlamasına rağmen 3 haftada 5 ülke gezdi

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