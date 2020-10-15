Sevil ve Hüseyin'in gözyaşları... Ermenistan füzesi ailesiz bıraktı

Ermenistan, Karabağ’da varılan ateşkesten sadece 14 saat sonra, gece yarısı Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’yi uzun menzilli füzelerle vurdu. Füzelerin hedefleri tamamen sivillerdi. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Hürriyet ekibi, Gence’de yakınlarını kaybeden ailelerle görüştü. O geceyi dinleyip, geride kalanların hayatlarına bıraktığı izlerin yakın tanığı oldu.

TÜM BİNA ÇÖKMÜŞTÜ, ENKAZ ALTINDAYDILAR

Gence’de hayatlarını kaybedenler arasında 38 yaşındaki Anar Aliyev ve 36 yaşındaki eşi Nurçin Aliyeva da vardı. Çocukları Sevil ile Hüseyin ise enkaz altından sağ kurtuldu. Çocuklar şimdilik akrabalarıyla birlikte çadırlara sığındı. Çadırda taziyeleri kabul eden Anar Aliyev’in kardeşi Yalçın Aliyev o geceyi şöyle anlattı:

“Gece haber geldiğinde 15 dakikalık uzaklıktaydım. Gittiğimde savaş alanı gibiydi, bağırışlar, gözyaşları, yaralılar. Ağabeyim binanın giriş katında oturuyordu. Tüm bina çökmüştü, onlardan haber alamıyorduk. 13 saat sonra ağabeyim ile yengemi enkazdan çıkardılar. Sağ çıkarılacak diye umutla beklemiştik, yazık ki olmadı. Uyudukları yataklarında, oldukları gibi ev üstlerine çökmüş. Azerbaycan’ın her yerinden, Türkiye’den binlerce başsağlığı, destek mesajları aldık. Başımızı dik tutma günü, bunlar bizim şehidimiz. İki ‘bala’yı atasız bıraktılar. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Karabağ işgalden kurtarılınca acımız hafifleyecek, Karabağ’daki zafer yüreğimize su serpecek. Ermenistan’ın masum insanları yatağında vurması Hocalı katliamının devamıdır. Devlet terörüdür, çocuğu, kadını uykusunda vurmak, öldürmek hangi kitaba sığar.”

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDUM

Çadırına anne ve babasının yan yana fotoğraflarını asan Sevil ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Annem-babam ile geç saate kadar oturduk, televizyon izledik. Onlar odalarına geçip uyudu, ben de odama geçtim. Film izliyordum. Ürkütücü, korkunç bir patlama sesi duydum. Sesi duyduktan hemen sonra her yer yıkılmaya başladı, toz, duman oldu. Kafama bir şeyler düştü, enkaz altında kaldım. Bağırdım, çığlık attım. Annem ve babamdan ses gelmedi. Üstüme düşen duvar parçalarını, enkazı kaldırmaya başladım. Enkazdan çıktıktan sonra cep telefonu ışığıyla yattıkları odaya baktım, ikisi de enkaz altındaydı. Duvarlar, tavan üstlerine düşmüştü. Ellerimle kazmaya başladım, enkazdan çıkarmaya çalıştım, gücüm yetmedi. Yaralanmıştım, başım kanıyordu. Yüzüm kan içindeydi, bayılmışım. Gözümü açtığımda beni oradan çıkarmışlar. Hastaneye götürmek istediler ‘annem-babam çıkmadan gitmem’ dedim. Enkaz başında sağ çıkmalarını bekledim, ama sağ çıkmadılar. Beni, 9 yaşındaki gardaşımı bir başına bırakıp gittiler. Benimle ilgili, kardeşimle ilgili çok hayalleri vardı. Bu yıl üniversiteye hazırlanıyordum. Onların hayallerini gerçekleştireceğim. Onların gurur duyacağı uşag (evlat) olacağım.”

AZ-TV EKİBİNE BOMBA

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan’a ait balistik füze sistemlerini imha etti. Geçici ateşkese rağmen Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine yaptığı top atışlarında Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov da (51) hayatını kaybetti. Çatışmalardaki toplam sivil kayıp sayısı 43’e yükseldi. Bu arada Azerbaycan’da yayın yapan AZ-TV ekibinin bulunduğu aracının yakınına da Ermenistan tarafından atılan top mermisi düştü. Saldırıda AZ-TV ekibindeki bir kameraman ile şoför şarapnel parçalarıyla hafif yaralandı.