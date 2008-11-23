Sevgiyi vurdular

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FEDERAL Parlamento Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesine hükümetin verdiği cevap Türkiye’den getirilen eşlere Ağustos 2007’de konulan dil sınavı zorunluluğunun aile birleşimine büyük bir darbe vurduğunu ortaya çıkardı. Hükümetin verdiği 28 sayfalık cevap yazısına göre, dil sınavı getiren yasa yürürlüğe girmeden öncesine nazaran aile birleşimi vizesiyle Almanya’ya eşlerinin yanına gelen Türk gelin ve damat sayısında yüzde 70’lik bir gerileme oldu. Almanya’da eşlerinin yanına gidebilmek için dil testine giren Türkiye’de gelin ve damatların yarısından fazlasının testi geçemediği de soru önergesinin ortaya çıkardığı gerçekler arasında.



Aileye büyük darbe



Sol Parti, rakamların dil testi şartı yasasının aile birleşimine darbe indirdiğini belirterek, olayın gözle görülmeyen psikolojik ve insanı boyutuna da dikkat çekti. Türkiye’de ve dil testi aranan bir çok ülkede Almanca dil kurslarının maliyetinin en az 600 euro civarında olduğunu ve bunun bir çok gelin ve damat tarafından karşılanamadığına işaret eden Sol Parti, "Ücra bölgelerde oturan kişiler paraları olsa dahi, kursa gidebilmeleri için yüzlerce kilometre katetmek zorundalar. Yasa, birbirini seven insanların birleşmesine büyük bir engel" açıklamasını yaptı. Yabancılarla Evli Almanlar Derneği (IAF) sözcüsü Cornelia Spohn ise dil testi şartının çiftler arasındaki güveni yok ettiğini ifade etti.



Alman subay da aile mağduru



Yasa sadece Almanya’da yaşayan göçmenleri değil Almanya dışından evlenen on binlerce Alman’ı da mağdur ediyor. Afganistan ve Özbekistan’da görev yapan subay Ralf Kretzschmar da Özbek eşi ve çocuğunun annesi Elena’yı dil testini geçemediği için Almanya’ya getiremediğine isyan ederek "Devlet bana yuvamı çok görüyor" demişti.

Nişanlılarına kavuşmak için dil öğreniyorlar

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ŞANLIURFA’nın Bozova İlçesi’nde nişanlıları Almanya’da yaşayan 60 genç kız, bu ülkenin yasaları gereği evlenip oraya gidebilmek için, köylerinde açılan kurslarda Almanca öğrenmeye çalışıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi’nce, nüfusunun çoğunluğu Almanya’ya göç eden Hacılar, Deliler ve Sığırcık köylerinde "Almanca kursu" açıldı. Bozova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halit Erdem, "Köy okullarında her gün akşam ikişer saat verilen ve üç ay devam edecek kurslara ilgi fazla. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Almanya Büyükelçiliğinin Ankara’da açacağı dil sınavına katılacak" dedi.