Sevgilisinin telefonunu başka bir kadın açınca çıldırdı! Evi ateşe verip görüntülü aradı...

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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Senaida Marie Soto'nun kendini aldattığını düşündüğü erkek arkadaşından aldığı intikam, ülkede günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

ERKEK ARKDAŞININ TELEFONUNU BAŞKA BİR KADIN AÇINCA ÇILDIRDI

Bexar Şerif Ofisi, genç kadının Pazar günü saat 2 civarında erkek arkadaşının San Antonio'daki evine zorla girdiğini belirtti.



Polis raporlarına göre Sato, erkek arkadaşını görüntülü aradığında telefonu başka bir kadının açması ile öfke krizi geçirdi.

EVİ ATEŞE VERİP, GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Kıskanç sevgili, erkek arkadaşından intikam almak için gizlice evine girdi ve salondaki koltuğu ateşe verdi.

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Koltuktan yayılan alevler kısa süre içinde tüm odayı kaplarken Sato erkek arkadaşını tekrardan görüntülü aradı ve yanan evini göstererek, "Umarım eşyalarına bir şey olmaz" deyip telefonu kapattı.



Bexar Şerif Ofisi'nin paylaştığı görüntüler

23 yaşındaki kadın daha sonra polise verdiği yeminli ifadede olay yerinden ayrıldıktan sonra erkek arkadaşına bir mesaj daha attığını ve "Umarım evin iyi durumdadır" dediğini belirtti.

50 BİN DOLARLIK HASAR

Görgü tanıkları, kıskanç kadının arabasının yangından hemen önce evden çıkardığı eşyalarla dolu olduğunu iddia etti.



Evdeki yangının 50 bin dolarlık bir hasar oluşturduğu açıklandı.

TELEFONU AÇAN KADIN SEVGİLİSİNİN AKRABASIYMIŞ

Genç kadın, hırsızlık ve kundaklama suçlarından tutuklanırken, erkek arkadaşının telefonunu açan kadının adamın bir akrabası olduğu öğrenildi.



Evi yanan adam, kız arkadaşının kendisini aradığını ve yanan sandalyeleri gösterdiğini söyledi.

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Komşular polise kadının evi ateşe verdikten sonra hızla olay yerinden ayrıldığını anlattı.