Sevgilisini uçurumdan atan şoföre 17 yıl

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Avustralya’da kavga ettiği manken sevgilisini uçurumdan iten ve cinayete intihar süsü veren Gordon Wood (46), 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Wood, ülkesinin 2005 yılında intihar eden ünlü borsacısı Rene Rivkin’in eski şoförüydü. New South Wales Yüksek Mahkemesi, 1995’te Caroline Byrne adlı manken sevgilisini, Sydney limanına bakan turistik "The Gap" tepesinden aşağı iten Wood’un en az 13 yıl hapiste tutulmasına karar verdi. İsviçre’de yaşayan Wood, 2006 yılında Londra’da yakalanmış ve suçlamaları reddetmişti.