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Sevgilisini dronla takip ettirmiş

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Dron#Amber Heard
Sevgilisini dronla takip ettirmiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

Dünyanın en zengin işinsanı Elon Musk’ın kendisini eleştirenlerin peşine özel dedektif taktığı, eski sevgilisi Amber Heard’ü de kızılötesi kamera ve dronlarla izlettiği iddia edildi.

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İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD’li milyarder Elon Musk’ın, polemik yaşadığı mağaracı Vernon Unsworth ve eski sevgilisi Amber Heard’ü teknolojik araçlarla takip ettirdiğini öne sürdü.

ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

2018’de Tayland’da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörün kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth ile polemik yaşayan Musk’ın, Unsworth’a yönelttiği ‘pedofili suçlamasını’ kanıtlamak için özel dedektif tuttuğu ortaya çıktı.

Sevgilisini dronla takip ettirmiş

KIZILÖTESİ KAMERAYLA TAKİP

Musk’ın peşine düştüğü isimler arasında eski sevgilisi Amber Heard de bulunuyor. Çiftin birlikte olduğu 2017 yılında Musk’ın güvenlik ekibinin, Heard’ün Aquaman filmini çekerken hareketlerini takip etmek için Avustralyalı bir özel araştırma firması ile anlaştığı iddia edildi. Musk’ın o dönem Heard’ün kendisini aldattığını düşündüğü aktarıldı. Araştırma firmasının Amerikalı aktrisi izlemek için kızılötesi kameralar ve dronlar kullandığı belirtildi.

 

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#Elon Musk#Dron#Amber Heard

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