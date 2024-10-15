Sevgilisini dronla takip ettirmiş

Haberin Devamı

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD’li milyarder Elon Musk’ın, polemik yaşadığı mağaracı Vernon Unsworth ve eski sevgilisi Amber Heard’ü teknolojik araçlarla takip ettirdiğini öne sürdü.

ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

2018’de Tayland’da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörün kurtarılmasına yardım eden İngiliz dalgıç Vernon Unsworth ile polemik yaşayan Musk’ın, Unsworth’a yönelttiği ‘pedofili suçlamasını’ kanıtlamak için özel dedektif tuttuğu ortaya çıktı.

KIZILÖTESİ KAMERAYLA TAKİP

Musk’ın peşine düştüğü isimler arasında eski sevgilisi Amber Heard de bulunuyor. Çiftin birlikte olduğu 2017 yılında Musk’ın güvenlik ekibinin, Heard’ün Aquaman filmini çekerken hareketlerini takip etmek için Avustralyalı bir özel araştırma firması ile anlaştığı iddia edildi. Musk’ın o dönem Heard’ün kendisini aldattığını düşündüğü aktarıldı. Araştırma firmasının Amerikalı aktrisi izlemek için kızılötesi kameralar ve dronlar kullandığı belirtildi.