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Sevgilisinden ayrılınca 20'den fazla sahte profil açtı, hapse atıldı!

#Instagram#Sahte Profil#İngiltere
Sevgilisinden ayrılınca 20den fazla sahte profil açtı, hapse atıldı

İngiltere'de eski erkek arkadaşını sapık gibi göstermek için 20'den fazla sahte Instagram hesabı açan kadın hapse atıldı.

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İngiltere, Cheshire'da yaşayan 20 yaşındaki Courtney Ireland-Ainsworth eski erkek arkadaşını sosyal medyada sapık gibi göstermek için 20'den fazla sahte profil açtıktan sonra şimdi demir parmaklıklar arkasında.

30'A YAKIN SAHTE INSTAGRAM PROFİLİ OLUŞTURDU

The Sun gazetesine göre, genç kadın sevgilisinden ayrıldıktan sonra Temmuz ve Aralık 2020 arasında 30'a yakın sahte Instagram profili oluşturdu.

İki yıldır birlikte olduğu eski sevgilisi Louis Jolly konuya ilişkin yaptığı açıklamada Courtney'nin kendisinden ayrıldıktan sonra sahte hesapları gerçek dışı mesajlar göndermek için kullandığını ve hesapları onun yönettiğini iddia etti.

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ESKİ SEVGİLİSİNİ SAHTE MESAJLARLA 10 KEZ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Genç kadın tüm bu süre zarfında sahte profiller aracılığı ile eski sevgilisini 10 kez polise şikayet etti.

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Bu şikayetler arasında Louis'in kendisini göğsünden bıçaklamak istediğine dair mesajlar da vardı. Bununla da yetinmeyip sahte mesajları kullanarak, ailesi ve arkadaşlarını da eski sevgilisini şikayet etmeye ikna etti.

Courtney ayrıca eski sevgilisinin kendisini yolda yürürken gizlice video kaydına aldığını, arkadaşlarını taciz ettiğini ve büyükannesinin evinin camından taş atarak eşyalarını kırdığını iddia etti.

INSTAGRAM'DAN VERİLER İSTENDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer Instagram'ın sahibi Meta'dan kullanıcı verilerini istedi. Gelen veriler kadının cep telefonu ile bağlantılı en az 17 hesap oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan 20 yaşındaki genç kadın 81 saat gözaltında kaldı. Ayrıca saldırı ve takip suçlarından işini de kaybetti.

Ireland-Ainsworth, Aralık 2020'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkeme tüm iddialarının "gerçek dışı" olduğunu ve kurban ve ailesi üzerinde "kesinlikle sarsıcı bir etkisi" olduğunu belirtti.

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