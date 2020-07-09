Seul Belediye Başkanı Park Won-soon kayboldu

Güney Kore polisi, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un kaybolduğunu ve arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

Polis yetkilileri Park'ın, cep telefonundan son sinyalin alındığı Sungbuk bölgesinde arandığını duyurdu. Park'ın telefonunun kapalı olduğu haber veriliyor.

EVDEN AYRILMADAN ÖNCE MESAJ BIRAKTI

Kızı, 64 yaşındaki Park'ın evden ayrılmadan önce "vasiyete benzer" bir sesli mesaj bıraktığını söyledi.

Park'ın bugün makamına gitmediği, belediye binasında bir yerel hükümet yetkilisiyle olan görüşmesini iptal ettiği belirtiliyor.

İlk kez 2011'de Seul Belediye Başkanı seçilen Park, geçen yıl üçüncü ve son dönem için yeniden bu göreve gelmişti.

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in partisi Liberal Demokratik Parti'nin üyesi olan Park'ın 2022 seçimlerinde iktidarın muhtemel başkan adaylarından biri olarak görülüyordu.