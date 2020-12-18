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Setten 5 kişi istifa etti
ABD’li aktör Tom Cruise’un Görevimiz Tehlike 7 filminin Londra’daki çekimleri esnasında sosyal mesafe kurallarına uymayan set çalışanlarına küfür ettiği ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, film ekibinden 5 kişi görevi bıraktı.
Çalışanların ünlü aktörün sert tavırlarından şikâyetçi olduğu ifade edildi. Cruise’un ses kaydı hakkında konuşan George Clooney ise, Cruise’u anladığını ancak bu şekilde tepki göstermenin kendi tarzı olmadığını söyledi.
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