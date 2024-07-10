Sette kazara yönetmeni vurmuştu... Baldwin hâkim karşına çıkıyor

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“Kasıtsız adam öldürme” suçlamasıyla yargılanan Baldwin’in davasında görev yapacak jüri üyeleri, önceki gün New Mexico’da yapılan ön duruşmada belirlendi. 66 yaşındaki aktör film setinde prova yaparken elindeki silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın ölümüne neden olmuş, 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı. Tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin’in duruşmada ifade verip vermeyeceği bilinmiyor. Sette silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giydi.