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Sette kazara yönetmeni vurmuştu... Baldwin hâkim karşına çıkıyor

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#ABD#Alec Baldwin#Halyna Hutchins
Sette kazara yönetmeni vurmuştu... Baldwin hâkim karşına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

2021’de ‘Rust’ filminin setinde kazara ateş ederek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın ölümüne yol açan ABD’li aktör Alec Baldwin’in duruşması başlıyor.

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“Kasıtsız adam öldürme” suçlamasıyla yargılanan Baldwin’in davasında görev yapacak jüri üyeleri, önceki gün New Mexico’da yapılan ön duruşmada belirlendi. 66 yaşındaki aktör film setinde prova yaparken elindeki silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın ölümüne neden olmuş, 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı. Tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin’in duruşmada ifade verip vermeyeceği bilinmiyor. Sette silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giydi.

Sette kazara yönetmeni vurmuştu... Baldwin hâkim karşına çıkıyor
Halyna Hutchins

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#ABD#Alec Baldwin#Halyna Hutchins

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