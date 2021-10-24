Sette dehşet böyle geldi: ‘Silah boş’ demişler

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Başrolünde Alec Baldwin’in oynadığı “Rust” filminin çekimleri sırasında ölümle sonuçlanan trajediyle ilgili olarak mahkeme, sette bulananların ifadelerini alıp delilleri topladı. Mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre, silahtar Hannah Gutierrez perşembe günkü çekimler için 3 silah hazırladı. İfadesinde, “silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini” söyleyen yardımcı yönetmen Halls, set kuralları gereği -silahta gerçek mermi ya da patlayıcı olmadığı anlamında- “cold gun” diye yüksek sesle bağırarak tabancayı Alec Baldwin’e verdi. Baldwin sahne gereği, doğrudan kameraya nişan alıp ateş etti. Silahtan çıkan gerçek mermi 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ın göğsüne isabet etti. O sırada hemen Hutchins’ın arkasında duran yönetmen Joel Souza ise omzundan yaralandı.

Baldwin’in kaç el ateş ettiği belirsiz ancak olay sonrası silahtar Gutierrez silahtan sadece bir kovan çıkardı ve tabancayı polise teslim etti.

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42 yaşındaki Halyna Hutchins evli ve bir çocuk annesiydi.

SİLAH COLT MARKAYDI

Mahkeme kayıtlarında silahın modeli veya kalibresine ilişkin bilgi yer almadı ancak İngiliz Daily Mail gazetesine göre silah “Colt” markaydı. Olay sonrası filmin çekimlerine süresiz ara verilirken polis, Baldwin’in dekor olarak kullanılan kanlı gömleği ile 3 silah ve mühimmatları delil olarak topladı. 63 yaşındaki oyuncu, polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Baldwin’e seyahat yasağı da getirilmedi.