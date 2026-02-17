Sessiz ama dev nükleer hamle: ABD-Çin rekabetinde kritik sinyal! Uydudan görüntülendi, hangi planlar hazırlanıyor?

Haberin Devamı

Çin’in güneybatısındaki sisli vadiler, bu kez doğasıyla değil, uzaydan görülebilen yeni inşaat izleriyle gündemde. Uydu görüntülerine dayanan yeni bir analiz, Sichuan eyaletinde yıllardır “gizli” tutulan bazı nükleer bağlantılı tesislerin son dönemde hızla genişlediğini ve modernize edildiğini ortaya koyuyor.



Uzmanlara göre bu hareketlilik, ABD-Çin rekabetinin sertleştiği yeni dönemde Pekin’in nükleer kapasitesini daha iddialı bir çizgiye taşıdığını gösteriyor.



VADİLERDE YENİ TESİSLER



Görüntülerde öne çıkan noktalardan biri, Sichuan’daki Zitong vadisi. Bölgede yeni sığınaklar ve toprak setler inşa edildiği, ayrıca boru hatlarıyla dolu yeni bir kompleksin ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu tür altyapı, tesisin yüksek riskli malzemelerle çalıştığına işaret eden detaylar arasında sayılıyor.





🚨🇨🇳 Satellite Images Reveal China Expanding Nuclear Arsenal



New satellite imagery analyzed by The New York Times shows China accelerating the expansion of its nuclear weapons program.



In Sichuan’s “Zitong” valley, new bunkers and fortified walls suggest testing of high yield… pic.twitter.com/lEUFINRvKV — Defence Index (@Defence_Index) February 15, 2026

SİLAH KONTROLÜ ÇIKMAZI

🇨🇳☢️ Nuevas imágenes satelitales publicadas por el New York Times muestran una aceleración pronunciada en el desarrollo del programa nuclear de China.



El sitio se encuentra en el valle de Zitong, en la provincia de Sichuan, donde se han construido búnkeres y nuevas barreras pic.twitter.com/76QjN7wlhj — arocha (@pueblopatriota) February 16, 2026

600’DEN 1000’E

Bir diğer dikkat çeken yer isegüvenlik hattıyla çevrili Pingtong tesisi. Uzman değerlendirmelerine göre burada nükleer savaş başlıklarının merkezinde yer alan, genellikle plütonyum içeren metal çekirdeklerin üretimine yönelik faaliyetler yürütülüyor olabilir.Tesisin ana yapısında, yaklaşık 110 metre yüksekliğinde bir havalandırma bacası öne çıkıyor; yapının son yıllarda yeni menfezler ve ısı dağıtım unsurlarıyla yenilendiği, yanına da yeni inşaatların eklendiği aktarılıyor.Pingtong girişinin üzerinde, Çin lideri Şi Cinping’e atfedilen ve karakterleri uzaydan seçilebilen büyüklükte yazıldığı söylenen bir sloganın bulunması da dikkat çekiyor:Bu genişleme, küresel silah kontrolü tartışmalarının en zayıf dönemine denk geliyor. ABD ile Rusya arasında kalan son büyük nükleer silah anlaşmasının sona ermesinin ardından, Washington yeni bir çerçevenin Çin’i de bağlaması gerektiğini savunuyor. Pekin ise bu tür müzakerelere mesafeli duruyor.Gerilim, Washington’uniddialarıyla daha da tırmandı. ABD tarafı Çin’i küresel moratoryuma aykırı davranmakla suçlarken, Pekin bu iddiaları reddediyor. Uluslararası gözlem verileri ve uzmanlar arasında da kanıtların gücü konusunda tartışma sürüyor. Bu tablo, taraflar arasında düzenli ve şeffaf bir diyalog kurulmadıkça “en kötü senaryo” üzerinden plan yapma riskini büyütüyor.ABD Savunma Bakanlığı’nın son yıllık değerlendirmelerine göre Çin’in nükleer savaş başlığı sayısı 2024 sonu itibarıyla 600’ü aşmış durumda ve 2030 için hedef projeksiyon 1000 seviyesine doğru gidiyor. ABD ve Rusya’nın elindeki toplamların hâlâ çok daha yüksek olduğu vurgulansa da, Pekin’in artış hızının stratejik dengeyi etkilediği görüşü öne çıkıyor.Uzmanlara göre Sichuan’daki bu tesisler tamamen yeni değil: Kökleri, Mao döneminde dış saldırı riskine karşı dağlık iç bölgelere yayılanprojesine kadar uzanıyor. Soğuk Savaş geriliminin düştüğü yıllarda bazı merkezlerin küçüldüğü ya da kapandığı, ancak son yaklaşık 7 yılda genişleme ivmesinin belirgin şekilde hızlandığı belirtiliyor.New York Times'ın "Deep in China’s Mountains, a Nuclear Revival Takes Shape" başlıklı haberinden derlenmiştir.