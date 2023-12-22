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Yapay zekanın inanılmaz yükselişi hayatımızın birçok noktasında bize yardımcı olsa da bir yandan da bizi dolandırıcılara karşı savunmasız hale getirdi.

Son dönemde gazetelerde yapay zekayı kullanarak insanları dolandıran siber suçluların hikayelerini hepiniz okudunuz. Sosyal medya platformu TikTok'ta yaklaşık 400 bin takipçisi olan Lindsey Alina isimli bir fenomen de bu kurbanlardan biri oldu, anlattıkları bugün İngiliz medyasında geniş yankı uyandırdı.

GECE YARISI 'KIZININ SESİ' İLE ARADILAR

Annesinin gece saat 02:30 civarında bilinmeyen bir numaradan gelen telefonla uyandığını anlatan kadın "Telefonu açtığında duyduğu ses bendim. Annem bana çığlıklar içinde bağırdığımı, sürekli 'lütfen bana zarar vermeyin' diye haykırdığımı anlattı." dedi.





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Gelen arama birden kesildi, dehşete düşen anne numarayı yeniden aramaya çalıştı ancak ulaşamadı. Bu kez de kızının numarasını aramaya çalışan kadının aramaları sürekli sesli mesaja düştü.

Annesinin kendine sabaha karşı ulaşabildiğini anlatan Alina, "Nasıl başardıklarını bilmiyorum ama telefonlar arasındaki iletişimi kesmişlerdi. Annemin mesajlarını sabah görebildim. Korkudan delirmişti. Polise gittiğinde polis bunun son dönemde çok sık görüldüğünü, dolandırıcıların yapay zekayı kullanarak insanların sesini taklit ettiklerini söylemiş" ifadelerini kullandı.

VİDEO VE SES KAYITLARINDAN ALIP KOPYALIYORLAR

Fenomenin anlattıkları sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. İngiliz Dailymail gazetesinin ulaştığı güvenlik uzmanları siber suçluların son dönemde gençlerin sosyal medya hesaplarını hedefe koyduklarını anlattı.

Gençlerin Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarındaki videolardan ya da sesli mesajlardan alınan kayıtları yapay zeka ile klonlayan dolandırıcılar, anne babaları çocuklarının tehlikede olduğunu düşünmesini sağlayarak dolandırıyor.

5 SANİYE BİLE YETERLİ: YÜZDE 95'LİK SES EŞLEŞMESİ

Güvenlik firması McAfee'nin araştırmasına göre dolandırıcılar aldıkları ses kaydı ile yüzde 95'lik bir ses eşleşmesi bile elde edebilir. Sesinizin kopyalanması için gereken süre ise sadece 5 saniye...

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McAfee'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Vonny Gamot, genç neslin sesli mesaj gönderme alışkanlığının dolandırıcıların işini kolaylaştırdığını belirterek anne babaların çocuklarının sesini duyduklarında paniğe kapıldığını ve sağduyulu davranamadığını vurguladı.



Üstelik tehlikede olanlar sadece gençler ve çocuklar değil. McAfee'nin yakın zamanda yaptığı bir incelemeye göre yetişkinlerin yüzde 50'si ses verilerini haftada en az bir kez sosyal medya veya sesli notlar aracılığıyla çevrimiçi olarak paylaşıyor.

Şirketlerinin halihazırda 1,5 milyondan fazla yapay zeka tabanlı tehdit tespit ettiğini söyleyen Gamot, "Merhaba anne, merhaba baba" adı verilen bu dolandırıcılığın yeni ve yaygın bir türe dönüştüğüne dikkat çekti.

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SAKİN KALMAYA ÇALIŞIN, ÇOCUKLARINIZLA 'GÜVENLİK KELİMESİ' SEÇİN

Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 65'i klonlanmış versiyonu gerçek sesten ayırt edemediğini belirten Gamot, dolandırıldığından şüphelenen insanların sakin kalmaya çalışmalarını ve sevdiklerinin tehlikede olup olmadığını farklı kaynaklardan doğrulamaya çalışması önerdi.

McAfee güvenlik şirketi ise anne babalara çocukları ile aralarında 'bir güvenlik kelimesi' seçmelerini öneriyor. Sadece aile içinde bilinen bu 'gizli kod' sayesinde sizi arayanların dolandırıcı olup olmadığını anlayabilirsiniz.