Sesini ve fiziğini tescil ettirdi

Swift, yapay zekâ tarafından oluşturulan deepfake videolara ve ses kayıtlarına karşı sesini ve dış görünüşünü korumak amacıyla ABD Patent ve Marka Ofisi’ne marka tescil başvurularında bulundu. Yapılan başvurularda Swift’in iki ses kaydının ve bir de görselinin yer aldığı belirtildi.

Ses kayıtlarından birinde Swift’in “Merhaba, ben Taylor Swift, yeni albümüm ‘The Life of a Showgirl’ü dinleyebilirsiniz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Swift’in avukatı Josh Gerben, bu başvuruların özellikle yapay zekâ teknolojilerinin ünlü bir ismin benzerliğini taklit etme kabiliyetine karşı yapıldığını ve kıyafetlerinden poz verişine kadar sanatçının kendine has görsellerinin tescillenmesinin, manipüle edilmiş içeriklere karşı yasal hak iddia etmeyi kolaylaştıracağını söyledi.