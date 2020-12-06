Sesi zamma bedel

Senckenberg Biyoçeşitlilik ve İklim Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmayla, insanların hayat memnuniyeti ile yaşadıkları yerdeki biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişki incelendi. Buna göre 14 kuş türünün bulunduğu bir bölgede yaşamak, maaşına 1 yılda 1500 Euro (yaklaşık 14 bin TL) zam almış kadar insanları mutlu ediyor. Araştırmada, kuşların bir bölgedeki biyolojik çeşitliliğin, yeşil alanların ve temiz su kaynaklarının en önemli göstergesi olduğu belirtiliyor. Buradan hareketle kamunun refahı için doğanın önemine de dikkat çekiliyor.

‘SONUÇLAR ŞAŞIRTTI’

Araştırmanın sonuçları ‘Ecological Economics’ adlı bilimsel dergide yayınlandı. Araştırma ekibinden çevre bilimci Joel Methorst, Avrupalıların tür çeşitliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşamaktan keyif aldığını belirterek, “Bulgularımıza göre en mutlu Avrupalılar, günlük hayatta kuş çeşitliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar ile birçok canlı türüne ev sahipliği yapan doğal çevrede yaşayanlar” dedi. Biyolog Katrin Böhning-Gaese ise katılımcıların sosyoekonomik verilerini incelediklerini de vurgulayarak “Bu kişiler için bölgedeki kuş çeşitliliğinin, yaşamdan keyif almaları için gelirleri kadar önemli olması bizi şaşırttı” açıklamasında bulundu.