Ses kayıtları sızdırıldı! Mücteba Hamaney ölümden nasıl kurtuldu?

İran'da, ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in yerine ülkenin yeni dini lideri seçilen oğul Mücteba Hamaney'in hayatta kalmasına ilişkin ses kayıtları sızdırıldı.

The Telegraph tarafından elde edilen sızdırılmış ses kayıtlarına göre, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, füzelerin evine isabet etmesinden yalnızca saniyeler önce bahçeye çıktı.

İddiaya göre Hamaney, 28 Şubat’ta yerel saatle 09.32’de Israil tarafından fırlatılan “Blue Sparrow” balistik füzelerinin hedefi oldu. İran yönetiminden üst düzey isimlerin ve Ali Hamaney'in hedef alındığı saldırıdan birkaç dakika önce “bir şeyler yapmak için” dışarı çıktı.

"TÜM AİLE HEDEF ALINDI"

Ali Hamaney’in ofisinin protokol şefi Mazaher Hüseyni'nin sızdırılan ses kayıtlarında, Hüseyni'nin “Allah'ın takdiriyle Mücteba’nın bahçeye çıkıp bir şey yapması ve sonra geri dönmesi gerekiyordu. O sırada dışarıdaydı ve merdivenlerden yukarı çıkmak üzereyken binaya füze isabet etti. Eşi Haddad olay yerinde şehit oldu.” ifadelerini kullandığı yer aldı.

Hamaney’in yalnızca “bacağında küçük bir yaralanma” olduğunu söyleyen Hüseyni, kompleks içindeki birden fazla noktaya eş zamanlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hüseyni, Hamaney ailesinin tamamının saldırılar ile ortadan kaldırmasının amaçlandığını vurgularken "Bu şeytanlar yerleşke içinde birkaç farklı noktayı hedef aldı. Bunlardan biri de dini liderin bulunduğu yerdi. O noktaya üç füze isabet etti" dedi.

İran ve İsrail basınında yer alan haberlerde, Mücteba Hamaney'in eşinin ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Mücteba’nın kardeşi Mustafa Hamaney ve eşinin saldırıdan sağ kurtulduğunu ifade eden Hüseyni, Mücteba Hamaney’in alt katında yaşayan kayınbiraderi Misbah el-Hüda Bakıri Kani’nin de öldürüldüğünü vurguladı.

Hüseyni, Misbah el-Hüda Bakıri Kani'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin "Füze o kadar güçlüydü ki aşağı kata kadar indi ve Misbah’ın odasına ulaştı. Füze başını ikiye ayıracak şekilde isabet etti" şeklinde konuştu.

HALEF GELMESİNİ ENGELLEMEK İSTEDİLER

Saldırıda Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Ali Hamaney hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

Hüseyni, İran ordusu ile dini lider arasında kritik bağlantıyı sağlayan askeri büro başkanı Muhammed Şirazi'nin özellikle hedef alındığının altını çizdi.

“Bu değerli adam tüm askeri personel hakkında bilgi sahibiydi. Düşman biliyordu ki dini lideri hedef alırken onu da vurmalıydı. Çünkü öldürülenlerin yerine geçecek kişileri o belirleyecekti" diyen Hüseyni, Şirazi’nin patlama sonucu tamamen parçalandığını söyledi.

