Ses kayıtları sızdı… Putin kan kanseri mi? Oligarklardan şoke eden sözler!

Haberin Devamı

Aslında Vladimir Putin’in sağlığıyla ilgili haberler manşetlere Ukrayna savaşının başlamasından çok daha önce taşınmıştı. Ancak sıcak savaşın ortasında olduğumuz son iki buçuk ay boyunca kameraların önüne çok kereler geçmek zorunda kalan Rus lider hali, tavrı ve her açıdan incelenen fiziksel durumuyla bir kez daha hastalık söylentilerinin merkezine oturdu.

Peki Putin gerçekten de iddia edildiği gibi çok mu hasta?

New Lines dergisinin ele geçirdiği ve yayınladığı ses kayıtlarına göre bu sorunun cevabı evet. Batılı bir yatırımcı tarafından ele geçirildiği söylenen ve New Lines dergisine ulaştırılan kayıtta birbirleriyle konuşan iki Rus oligarktan birinin Putin’in kan kanseri olduğunu söylediği duyuluyor.

Puitn'le ilgili hastalık söylentileri gündemden düşmek bilmiyor

Haberin Devamı

KAN KANSERİ İDDİASI!

Üst düzey oligark, Putin’in Covid konusunda aldığı önlemlerin ve kendisini ziyaret eden kişileri oturttuğu uzun masaların anlamının geçirdiği ameliyattan ve tedavi sürecinden kaynaklı olduğunu söylüyor.

Kan kanseri oldukça ciddi ve tedavisi zor bir hastalık olmakla birlikte vücudun kendi savunma sistemine ve bağışıklığa zarar verdiği için koronavirüs salgının devam ettiği bu günlerde Putin’in yaptığı görüşmeler konusundaki hassasiyeti daha da anlamlı hâle geliyor.

Putin, Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri topallayarak yürüyor, elleri titriyor ve oturduğu masaların kenarını sıkıca kavrarken fotoğraf veriyor…

Ses kaydında yer alan oligark ise Putin'in devam eden sağlık sorununun kan kanseri olabileceğini öne sürüyor.

Kayıtta, Kremlin ile yakın bağları olan ve kimliğini korumak için sadece 'Yuri' olarak adlandırılan oligark, Putin'in yaşadığına inanılan bir dizi sağlık sorununun kan kanseri olmasıyla bağlantılı olduğunu iddia etti. Savunma Bakanı Şoygu ve Putin baş başa görüşürken... Putin, oturduğu masayı sanki her an düşecekmişçesine sıkı sıkı tutuyor

Haberin Devamı

"HEPİMİZ UMUYORUZ"

Ses kaydında Putin’i Ukrayna savaşı yüzünden açıkça kınayan oligark, Rus liderin kanserden ya da en yakınlarından alacağı bir darbeyle ölmesini 'hepimiz umuyoruz' sözlerini kullandı.

New Lines dergisine konuşan bir uzman da bu tür semptomların ve Putin'in Covid-19'a karşı aşırı dikkatli olmasının kan kanseri tedavisinin bir işareti olabileceğini öne sürdü.

Bu duruma dair verilen örneklerden biri ise Putin'in bel sorunlarıydı. Rus lider, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın işgali emrini vermeden sadece birkaç ay önce Ekim 2021'de sırtından ameliyat oldu.

Putin'in giderek artan şişkin yüzü iyileşme sürecinde steroid kullanımının olası bir göstergesi olarak ortaya kondu ve topallayarak yürüyor gibi görünmesi de şüphe çekti.

Haberin Devamı

Diğer kaynaklar 69 yaşındaki Putin'in Parkinson hastası olduğunu iddia etti. Halk arasında normalden daha az görülüyor ve Rus lider televizyona çıktığında yoğun bir şekilde makyaj gibi iyileştirmeler yapıldığı gözle görülür halde. Vladimir Putin ve yakın dostu & müttefiki Lukaşenko

KREMLİN HASTALIĞI GİZLEYEMİYOR

Kremlin, Putin'in hangi görüntülerinin halka açıklandığı konusunda titiz olmasına rağmen, onun iyi olmadığına dair birtakım işaretleri saklamakta zorlanıyor.

Putin 9 Mayıs’ta, Zafer Günü’nde Kızıl Meydan'da yürürken garip görünüyordu. Herkes topallığını gizlemek için böyle yürüdüğünü düşündü. Üstelik o gün Moskova’da hava nispeten ılık (9C) olmasına rağmen, geçit törenini izlerken kucağında bir battaniyeyle de görüldü.

Haberin Devamı

22 Nisan'da savunma bakanı Sergey Şoygu ile görüşürken verdiği fotoğraflarda ise Putin oturduğu masanın kenarına sanki hayatı buna bağlıymışçasına sıkı sıkı tutunmuştu. Uzmanlar bu görüntüyü de hem denge problemi yaşamasına hem de ellerinin titremesini saklamak istemesine bağladılar.

Mart ayında Rusya'nın başkentindeki savaş yanlısı büyük bir mitingde bir konuşma yapan Putin, kısa bir merdivenden inerken sol bacağına daha fazla ağırlık vererek görüntülendi. Burada da sağ elinin dikkatlerden kaçmayacak şekilde çok titrediği görüldü.

Putin, Belarus lideri Alexander Lukaşenko ile yaptığı görüşme sırasında da bir sandalyenin kol dayanağını tutarken görüldü.

Putin eski sağlıklı günlerden kalan fotoğraflarından çok uzak bir görüntü ortaya koyuyor...

Haberin Devamı

Putin’in Ukrayna'nın işgaline hazırlık aşamasında, Covid-19'a karşı ekstra önlemler aldığına dair haberler arasında dünya liderleri ve diğer Rus askeri yetkilileriyle görüşmeleri sırasında kullandığı fazlaca uzun masa dikkat çekmişti.

Öte yandan Putin ile görüşen kişilerin Covid-19 için sıkı bir şekilde test edilmesi gerekiyordu.

Lenfoma veya miyelom gibi kan kanserleri, plazma hücrelerinin kanseridir ve yaygın kemik hastalığına neden olabilir. New Lines'a konuşan Oxford Üniversitesi'nde endokrinoloji profesörü Ashley Grossman, bu tür hastalıkların omurgayı ve sırtı etkileyebileceğini söyledi.

KANITLAR DA KAN KANSERİNİ İŞARET Mİ EDİYOR?

Dahası, bu tür hastalıkların tedavisi, yüzün şişmesine neden olabilen steroidleri ve saç dökülmesine neden olan kemoterapiyi içerir.

Putin'in saç dökülmesinden muzdarip olup olmadığı bilinmiyor, ancak Miyelom gibi diğer kan kanserleri genellikle kemoterapi gerektirmez. Bununla birlikte, miyelom, omurgada bir kompresyona neden olabilir.

2012'DEN BU YANA İKİNCİ KEZ...

Bu tür kanser türlerine yönelik tedaviler, bir hastanın bağışıklık sistemini de zayıflatır ve bu, Putin'in Covid mesafelerine temkinli yaklaşımını açıklayan bir neden.

Rus lider verdiği her fotoğrafta kontrollü görünmek için büyük çaba sarf ediyor

Sağlığıyla ilgili spekülasyonlara ek olarak, Putin çarşamba günü genellikle hep sahaya çıktığı yıllık bir buz hokeyi maçını kaçırdı. Rus lider, mayıs ayında Rusya'nın Gece Hokey Ligi Ulusal Festivali sırasında her yıl düzenlenen maçta yoktu.

Rusya Devlet Başkanı böylelikle 2012'den bu yana ilk kez sağlık sorunları nedeniyle bir maçı ikinci kez kaçırmış oldu...