Ses kaydı ortaya çıktı! Trump Putin'i tehdit etmiş: 'Moskova'yı bombalarım'

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 5 Kasım 2024'te gerçekleşen seçim propagandası sırasında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı 24 saat içinde bitirebileceğini öne sürmüştü.

Trump'ın, seçim kampanyasına bağışta bulunanlarla düzenlediği özel toplantılarda, Rusya'yı savaştan vazgeçirebilmek için başkent Moskova'yı bombalama tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan habere göre, Donald Trump'ın New York kenti ile Florida eyaletinde basına kapalı yaptığı konuşmalara ait ses kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlara göre, Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan vazgeçirmek için misilleme saldırısıyla tehdit etti.

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Trump, "Putin'e, 'Ukrayna'ya girersen Moskova'yı bombalarım. Başka seçeneğim yok' dedim. Putin bana 'Sana inanmıyorum' cevabını verdi. Ama bana %10 inandı" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "Bu savaş asla başlamamalıydı. Başkan Putin’den memnun değilim. Geçtiğimiz hafta 7 bin insan öldü. Çoğu asker ama bunlar canlar. Eğer bunu durdurabilirsem, bu insanlık için en büyük görev olur" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmayacağını da savunmuştu.

BENZER UYARIYI ÇİN'E DE YAPTI

Trump, benzer bir uyarıyı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de yaptığını söyledi.

Cinping'i Tayvan'ın olası işgali konusunda uyardığını belirten Trump, "Şi'ye 'Tayvan'a saldırırsan Pekin'i bombalarız' dedim. Benim deli olduğumu düşündü. Ama hiçbir sorun yaşamadık" dedi.

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FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ÖĞRENCİLERİ SINIR DIŞI ETMEK İSTİYOR

Trump, bağışçılara yönelik konuşmasında agresif dış politika stratejisinin yanı sıra protestocu öğrenciler hakkındaki görüşlerini aktardı.

Trump, ABD'deki üniversitelerinde Filistin'e destek veren öğrencileri sınır dışı etmenin protestoları durduracağını savundu ve "Protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım" dedi.

TÜRK ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

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ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.