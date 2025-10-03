Serveti 500 milyar

Haberin Devamı

FORBES’un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın serveti önceki gün 500 milyar doları gördü. İşlem gününün sonunda ise Musk’ın serveti 499.1 milyar dolar olarak kaydedildi. Musk’ın servetindeki artışta, Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zekâ girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX’in değer kazanması etkili oldu.

SADECE TESLA DEĞİL

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı. Tesla’nın yanı sıra Musk’ın 2002 yılında kurduğu roket üreticisi SpaceX’in değeri 350 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseldi. Musk, SpaceX’in 168 milyar dolar değerindeki hisselerinin yaklaşık yüzde 42’sine sahip. Musk’ın mart ayında kurduğu yapay zekâ şirketi xAI’ı, 2022’de satın aldığı sosyal medya şirketi X (eski adıyla Twitter) ile birleştirerek, şirketin değerini 113 milyar dolar olarak belirleyen bir anlaşma yaptı. Musk, xAI şirketinin 60 milyar dolar değerindeki hisselerinin yaklaşık yüzde 53’üne sahip.

2021’DEN BERİ ZİRVEDE

Forbes’un Milyarderler Listesi’nde Musk’ı, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ve Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi. Serveti Ağustos 2020’de 100 milyar doları aşan Musk, Ocak 2021’de yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etmişti.