‘Serin tutan maske’ yarışı

Bu soruna çözüm arayan bazı Japon şirketleri, çok sıcak havada dahi kuru ve serin kalabilen maske geliştirmek için kolları sıvadı. Tenis ve badminton ekipmanları üreten Yonex, temmuz ayında ksilitol maddesi içeren maskeler satmaya başlayacak. Bu madde, ısıyı emdiği gibi terlemeyi de önlüyor. Spor giyim üreticisi Mizuno da mayolarda kullanılan kumaşla maske yapmaya başladı.