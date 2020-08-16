Seri üretim başladı

Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi haber ajansı RİA, 11 Ağustos’ta tüm dünyaya duyurdukları COVID-19 aşısı ‘Sputnik-V’nin 5 bin dozluk ilk parti üretimine 15 Ağustos’ta başlandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 10 gün sonra elde edilecek ilk parti aşının, ilk önce sağlık personeli ile öğretmenlere önerileceğini söyledi. Bakan Muraşko, aşının ‘gönüllü’ olacağının altını bir kez daha çizdi. Rusya Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos’ta Dünya Sağlık Örgütü’ne ‘Sputnik-V’ye ilişkin deney ve 76 kişilik test grubu sonuçlarının iletileceğini de bildirdi. Aşının güvenilirliği ve uzun vadeli etkileri tüm dünyada tartışma yaratırken, Rus doktorlar da aşı aleyhtarı görüş bildirdi. ‘Spravoçnik Vraça’ (Doktor Danışmanı) adlı bir internet sitesi, 3 bin doktor ile gerçekleştirdiği ankette Sputnik-V’nin güvenilirliğini araştırdı.

GEREKÇELERİ: BİLGİ YOK

Ankete katılan doktorların yüzde 52’si aşı hemen kullanıma hazır olsa dahi yaptırmayı düşünmediklerini kaydetti. Kendisine aşı yapılmasını kabul eden doktor sayısı ise yüzde 24 olarak açıklandı. Aşıya şüpheyle yaklaşan hekimlerin yüzde 66’sı, aşı hakkında bilgi olmamasını gerekçe gösterdi. Rusya’da tespit edilen koronavirüs vakaları 917 bini geçerken, COVID-19’a bağlı ölümler 16 bine ilerliyor.

BİR ASI DA HİNDİSTAN’DAN

Salgında 2.5 milyon vakayı gören Hindistan da aşıda seri üretime geçmeye hazır olduklarını duyurdu. Başbakanı Narenda Modi’nin ülkenin Bağımsızlık Günü’nde yaptığı açıklamada, “Bilim insanları onay verdiği takdirde COVID-19 aşısı üretmeye hazırız. Bir değil, iki, üç kadar koronavirüs aşısı Hindistan’da test edildi” dedi. Hindistan Başbakanı, aşının tüm vatandaşlara ulaştırılması planının da hazır olduğunu ifade etti. 1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan, vaka sayılarına göre ABD ve Brezilya’nın ardından 3’üncü sırada. Ülkede günlük kaydedilen yeni vaka sayısı, bir süredir 60 binin üzerine seyrediyor.