×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Seri katile idam cezası: 14 kişiyi siyanürle öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Tayland#Kadın#Seri Katil
Seri katile idam cezası: 14 kişiyi siyanürle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 16:27

Tayland'da, biri arkadaşı olmak üzere toplamda 14 kişiyi öldüren kadın seri katil, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kurbanlarını siyanürle zehirleyerek öldüren seri katile, idam cezası verildi.

Haberin Devamı

Tayland'da 14 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, 36 yaşındaki seri katil Sararat Rangsiwuthaporn, hakkındaki 14 cinayet ve 80 suçtan Bangkok'ta yargılandı.

Mahkeme, cinayetlerin ilkine ilişkin görülen davada Sararat'ı, arkadaşı Siriporn Khanwong'u siyanürle zehirleyip öldürmekten idam cezasına çarptırdı.

Sanal kumar bağımlısı Sararat, kurbanlarını zehirleyerek öldürmeden önce onları binlerce dolar dolandırmakla itham edildi.

Siriporn'un zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından polis, Sararat'ın önceki cinayetlerine ait delillere de ulaştı.

Öte yandan, Siriporn'un öldürülmesine ilişkin davada işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Sararat'ın eski eşi olan polis yarbaya 16 ay, avukatına ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

Maktul Siriporn'un annesi, idam kararının ardından mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararı adil. Kızıma onu çok özlediğimi ve adaletin yerini bulduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tayland#Kadın#Seri Katil

BAKMADAN GEÇME!