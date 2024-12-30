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Şera’dan PKK/PYD açıklaması: ‘Suriye’yi üs yapamazlar’

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#Suriye#Ahmed Eş-Şera#PKK
Şera’dan PKK/PYD açıklaması: ‘Suriye’yi üs yapamazlar’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 07:00

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, ülkenin, “terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı üssü” olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, ülkedeki gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şera, yeni yönetimin geçiş süreciyle ilgili yol haritasını anlattı.

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Şera, Suriye’nin, “terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı üssü olmasına” izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Kürtlerin, Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini vurguladı. PKK/YPG ile temaslara değinen Şera, Suriye’nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti.​​​​​​​

‘SEÇİM YAPMAK 4 YIL ALIR’

Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) ilişkin “Kesinlikle grup feshedilecek ve bu, Ulusal Diyalog Konferansı’nda ilan edilecek” diyen Şera, yeni yönetimin ülkeyi “bir devlet mantığıyla” yöneteceğini Suriye’nin kurtuluşunun bölgede “50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını” söyleyen Şera, ülkenin yeni liderinin seçilmesinden önce bazı siyasi aşamaların tamamlanması gerektiğini söyledi. Ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getiren Şera, seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için “kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmasının gerektiğini” ve bunun zaman alacağını kaydetti.

 

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#Suriye#Ahmed Eş-Şera#PKK

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