Şera’dan PKK/PYD açıklaması: ‘Suriye’yi üs yapamazlar’

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Şera, Suriye’nin, “terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı üssü olmasına” izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Kürtlerin, Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini vurguladı. PKK/YPG ile temaslara değinen Şera, Suriye’nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti.​​​​​​​

‘SEÇİM YAPMAK 4 YIL ALIR’

Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) ilişkin “Kesinlikle grup feshedilecek ve bu, Ulusal Diyalog Konferansı’nda ilan edilecek” diyen Şera, yeni yönetimin ülkeyi “bir devlet mantığıyla” yöneteceğini Suriye’nin kurtuluşunun bölgede “50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını” söyleyen Şera, ülkenin yeni liderinin seçilmesinden önce bazı siyasi aşamaların tamamlanması gerektiğini söyledi. Ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getiren Şera, seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için “kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmasının gerektiğini” ve bunun zaman alacağını kaydetti.