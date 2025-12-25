×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Şer ittifakından yeni hamle… Türk SİHA’larından Yunanistan ve Rumları İsrail koruyacak

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan-İsrail-Rum İttifakı#Askeri İşbirliği#Lazer Tabanlı Harp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 07:00

RUM-Yunan ikilisi ve İsrail askeri yetkilileri, önceki gün Kıbrıs Rum yönetiminde bir araya gelerek siyasi liderlerin hafta başında Kudüs’te ilan ettikleri, adı konmamış ‘Türkiye’ye karşı askeri cephe’ kararının, silah tedariki ve ortak eylem planı anlaşmalarını imzaladı. Anlaşmalar, Rum-Yunan ordularının İsrail ile bir dizi ortak askeri tatbikat düzenlemesi ve Yunanistan’ın SİHA’lara karşı İsrail teknolojisi ve 400 kilometre menzilli balistik füze sistemi temin etmesini öngörüyor.

Haberin Devamı

Askeri yetkililerin Lefkoşa Rum kesiminde buluşması, İsrail ve Yunanistan başbakanları Binyamin Netanyahu ve Kiriakos Miçotakis ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in hafta başında Küdüs’te yaptıkları üçlü zirvenin ardından gerçekleşti. Askeri yetkililer, Rum liderin ifadesiyle üç ülke arasında alınan askeri ve ekonomik alanda ‘sınırsız’ işbirliği kararının ilk teknik anlaşmalarını imzaladı.

ORTAK EYLEM PLANI

-Ortak eylem planına göre, İsrail ordusunun Rum-Yunan komando ve deniz birliklerini özel operasyonlar ve insansız hava araçlarına karşı alınacak tedbirleri konusunda eğitecek.

- İsrail, Doğu Akdeniz’deki insan hava araçlarının faaliyetleri konusunda istihbarat sağlayacak.

- Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere insansız araçlarla yapılan çatışmalardan çıkartılan derslerle, elektronik harp teknikleri eğitimi verecek.

Haberin Devamı

- İsrail’in ‘demir kubbe’ hava savunma sisteminde kullandığı lazer tabanlı elektronik harp teçhizatı tedarik edilecek.

- Üç ülke hava ve deniz ortak tatbikatlar düzenleyecek.

Gözden KaçmasınEpstein soruşturması büyüyor… 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldıEpstein soruşturması büyüyor… 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldıHaberi görüntüle

YUNANLAR BALİSTİK FÜZE ALACAK

LEFKOŞA’da Yunanistan ve İsrail arasında ayrı imzalanan işbirliği anlaşması ise Yunan ordusunun İsrail ordusunun kullandığı 400 kilometre menzilli LORA balistik füzelerinden satın alması için görüşmelerin başlamasını öngörüyor. Anlaşmada, Yunanistan’ın insansız hava araçlarına karşı elektronik ve kinetik savunma sistemleri satın alması da yer alıyor. Yunan ordusunun İsrail’den istediği bir diğer ileri teknoloji sistem ise, ‘C41 adı verilen radar ve komuta kontrol sistemi.

İsrail, Rum ve Yunan askeri yetkililer Kıbrıs Rum Kesimi’nde buluştu.

Gözden KaçmasınRusyada 2nci Prigojin vakası: Milis liderinin gizemli ölümüRusya'da 2'nci 'Prigojin' vakası: Milis liderinin gizemli ölümüHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan-İsrail-Rum İttifakı#Askeri İşbirliği#Lazer Tabanlı Harp

BAKMADAN GEÇME!