Şer ittifakından yeni hamle… Türk SİHA’larından Yunanistan ve Rumları İsrail koruyacak

Haberin Devamı

Askeri yetkililerin Lefkoşa Rum kesiminde buluşması, İsrail ve Yunanistan başbakanları Binyamin Netanyahu ve Kiriakos Miçotakis ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in hafta başında Küdüs’te yaptıkları üçlü zirvenin ardından gerçekleşti. Askeri yetkililer, Rum liderin ifadesiyle üç ülke arasında alınan askeri ve ekonomik alanda ‘sınırsız’ işbirliği kararının ilk teknik anlaşmalarını imzaladı.

ORTAK EYLEM PLANI

-Ortak eylem planına göre, İsrail ordusunun Rum-Yunan komando ve deniz birliklerini özel operasyonlar ve insansız hava araçlarına karşı alınacak tedbirleri konusunda eğitecek.

- İsrail, Doğu Akdeniz’deki insan hava araçlarının faaliyetleri konusunda istihbarat sağlayacak.

- Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere insansız araçlarla yapılan çatışmalardan çıkartılan derslerle, elektronik harp teknikleri eğitimi verecek.

Haberin Devamı

- İsrail’in ‘demir kubbe’ hava savunma sisteminde kullandığı lazer tabanlı elektronik harp teçhizatı tedarik edilecek.

- Üç ülke hava ve deniz ortak tatbikatlar düzenleyecek.

Gözden Kaçmasın Epstein soruşturması büyüyor… 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldı Haberi görüntüle

YUNANLAR BALİSTİK FÜZE ALACAK

LEFKOŞA’da Yunanistan ve İsrail arasında ayrı imzalanan işbirliği anlaşması ise Yunan ordusunun İsrail ordusunun kullandığı 400 kilometre menzilli LORA balistik füzelerinden satın alması için görüşmelerin başlamasını öngörüyor. Anlaşmada, Yunanistan’ın insansız hava araçlarına karşı elektronik ve kinetik savunma sistemleri satın alması da yer alıyor. Yunan ordusunun İsrail’den istediği bir diğer ileri teknoloji sistem ise, ‘C41 adı verilen radar ve komuta kontrol sistemi.

İsrail, Rum ve Yunan askeri yetkililer Kıbrıs Rum Kesimi’nde buluştu.