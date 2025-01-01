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Şengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı: Bulgaristan ve Romanya vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu

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#Bulgaristan#Romanya#Şengen
Şengen ülkelerinin sayısı 29a çıktı: Bulgaristan ve Romanya vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 09:02

Bulgaristan ve Romanya'nın AB vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e katılması yönünde alınan kara bugün uygulamaya geçti.

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AB Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Şengen'e fiilen dahil oldu.

İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşması zaman almıştı.

Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Şengen'e dahil edilmişti.

Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesiyle iki ülkenin önündeki engel de kalkmıştı.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu. AB Komisyonu, Sofya ve Bükreş'in Şengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti.

Şengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.

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#Bulgaristan#Romanya#Şengen

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