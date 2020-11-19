Senegal'de gizemli hastalık: 700 kişi karantinada!

Senegal'de bazı kıyı kentlerinde, denizle temas eden 700 kişide çeşitli semptomlar görülürken, bunun denize dökülen kimyasaldan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ilk olarak Dakar yakınlarındaki Thiaroye sur Mer kentindeki balıkçılarda görülen ve "gizemli hastalık" olarak değerlendirilen durum, daha sonra birçok kıyı kentinde de tespit edildi.

Mbour, Saint-Louis, Mbao, Touba Dialaw, Rufisque et Yene kentlerinde de benzer semptomlar gösterenlerin tamamının deniz suyuyla temas ettiği ve büyük kısmının balıkçılık yaptığı kaydedildi.

Semptom gösteren 700 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Göz ve ağız da dahil tüm vücutta yangılı kaşıntı ve sivilce benzeri kabartılarla ortaya çıkan semptomlar, iştahsızlık ve ateşe de neden oluyor.

Hastalığın bulaşıcı olmadığı, denize dökülen kimyasal bir maddeye bağlı ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bu semptomları taşıyanlar, deniz yüzeyinde renkli bir yağ tabakası gördüklerini söylüyor.

Durumla ilgili hükümet kriz masası oluştururken, olayın kaynağını tespit etmek için araştırmalar sürüyor.