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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 05.01.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Senegal'de bir hafta içinde koronavirüs nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti

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Senegal'de bir hafta içinde koronavirüs nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti
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Senegal'de bir haftada koronavirüs nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.Kovid-19 salgınıyla mücadelesi örnek gösterilen 15 milyonluk ülkede, haftalık 8-10 kişi ile sınırlı kalan ölüm sayısı, son 7 günde 33'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 1329 testten 161'inin sonucu pozitif çıktı. Daha önce yüzde 8 olan pozitiflik oranı yüzde 12,11'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 75 hasta da sağlığına kavuştu.

Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen 19 bin 964 vakadan 17 bin 690'ı iyileşti, virüs nedeniyle 428 kişi yaşamını yitirdi.

Eylülde, Foreign Policy dergisi tarafından hazırlanan "COVID-19 Global Response Index" başlıklı raporuna göre, Senegal, salgınla mücadele konusunda ABD, Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak Yeni Zelanda'nın ardından en başarılı 2. ülke olmuştu.

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