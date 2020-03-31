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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 20:05,Son Güncelleme:/

Senegal'de 175 Kovid-19 vakasından 40'ı iyileşti

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Senegal'de 175 Kovid-19 vakasından 40'ı iyileşti
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Batı Afrika ülkesi Senegal'de görülen toplam 175 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından 40'ı iyileşti. Burkina Faso'da da Kovid-19 bulaşan Eğitim Bakanı iyileşti

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan son verilere göre, son 24 saatte 97 kişiye yapılan Kovid-19 testinden 13'ü pozitif çıktı.

Vakalardan 1'i yurt dışı kaynaklı olurken, 12'si temas yoluyla bulaşma ihtimali nedeniyle izlenen kişilerde görüldü.

Ülkede şu ana kadar görülen 175 vakanın 40'ı sağlığına kavuştu, ölümle sonuçlanan herhangi bir vaka henüz bulunmuyor.

Diğer yandan tedavileri süren halihazırdaki 135 vakadan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

BURKİNA FASO'DA KOVİD-19 BULAŞAN EĞİTİM BAKANI İYİLEŞTİ

Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ise Kovid-19 bulaşan 6 bakandan Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu.

Ülkede, şu ana kadar 242 vaka görülürken, bunların 12'si ölümle sonuçlandı. Virüsün bulaştığı 31 kişi iyileşti.

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