Senegal Cumhurbaşkanı Sall, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Sall, yaptığı açıklamada, ABD ve Senegal'in ortak değerlere dayanan uzun bir dostane ilişkiler geleneği olduğunu belirtti.

Bakan Blinken'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Sall, "ABD ile Senegal arasındaki özel bağları güçlendirmek için Başkan (Joe) Biden ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Blinken, daha sonra Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall ile düzenlediği ortak basın toplantısında, demokrasinin faydalarını sergilemek amacıyla Senegal'e yeni yatırım sözü verdi.

Afrika hükümetlerinin, kurumlarının ve vatandaşlarının önderliği olmadan başarılı olunmayacağının altını çizen Blinken, "ABD olarak, kıtadaki ortaklıklarımızı buradaki insanların çıkarlarına ve kendi çıkarlarımıza hizmet edecek şekilde güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Blinken, Afrika ülkeleri ve kurumlarını, büyük jeopolitik oyuncular olarak görmeye başlamanın zamanının çoktan geçtiğine inandıklarını da ifade etti.

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"AFRİKA BİR FIRSATTIR"

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ise Blinken'ın Nijerya'daki ziyaretinde Afrikalıların ortak seçmesine gerek olmadığı ifadesini memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, "Sadece bir seçenek yok, seçenekler var. Afrika bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Afrika diplomasinin her zaman egemenlik üzerine olduğunu ve kimseyi dışlamadığını vurgulayan Sall, aynı zamanda geleneksel dostların ve tarihi ortaklıkların olduğunu belirtti.

ABD VE SENEGAL 1,3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ANLAŞMASI İMZALADI

Blinken'ın Senegal ziyareti sırasında iki ülke arasında 1,3 milyar dolarlık dört yatırım anlaşması imzalandı.

Senegal Ekonomi Bakanı Amadou Hott, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, bunun "Senegal ile ABD arasındaki güçlü ortaklığı güçlendirmede önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Afrika turu kapsamında daha önce Kenya ve Nijerya'yı ziyaret eden Blinken, sonra Senegal'e geldi.