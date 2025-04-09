Sendikalar ve muhalefet yasak istiyordu... KKTC’de liselerde başörtüsü serbest bırakıldı

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tüzüğe göre, liselerde başörtüsü tamamen serbest bırakıldı, ortaokullarda ise, yetki okul yönetimlerine bırakıldı.

Başörtüsü krizi, geçen ay biri lise diğeri ortaokul 2 öğrencinin derslere başörtüsü ile girmek istemesi, okul yönetimlerinin ise, izin vermemesi ile başladı. KKTC Bakanlar Kurulu, kılık kıyafeti belirleyen disiplin yönetmeliğinde değişikliğe giderek bone üzeri bandana şeklinde başörtüsüne için verdi. Öğretmen sendikaları ve sol muhalefet partileri büyük tepki gösterdi ve bir öğrencinin başkent Lefkoşa’da İrsen Küçük ortaokuluna girişini engelledi. Bakanlar Kurulu, krize yol açan tüzüğü geri çekerek, muhalefet partileri ve öğretmen sendikalarının da dahil olduğu özel bir komite kurdu. Muhalefet partileri ve sendikalar komiteye katılmayı reddetti.

Haberin Devamı

YASAKÇILARDAN PROTESTO

Bakanlar Kurulu dün özel komiteden geçen yeni tüzüğü onayladı ve liselerde başörtüsünü tamamen serbest bıraktı, ortaokullarda ise, başörtüsü konusundaki yetkiyi okul yönetimlerine bıraktı. Yeni tüzük resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerken, sol muhalefet partileri ve sendikalar başkent Lefkoşa’da protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Protesto yürüyüşüne ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve diğer sol partilerin liderleri de katıldı. Göstericiler KKTC’de laikliğin tehlikede olduğunu ileri sürdü.