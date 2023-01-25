Senatör Menendez’in F-16 inadı sürüyor

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Yunan-Rum lobilerine yakınlığıyla bilinen Menendez, Yunan Mega televizyonuna verdiği demeçte, “Türkiye beklentilerimize karşılık vermiyor. Dolayısıyla, şu an itibarıyla F-16 uçaklarının satışını onaylamıyorum. Satışa karşıyım. Eğer Biden yönetimi, tutumunu değiştirmesi için Türkiye’ye karşı bir baskı aracı olarak benim tavrımı kullanıyorsa, bu bile olumlu bir şeydir” diye konuştu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın taraflara tansiyonu düşürüp barışçı yollarla sorunları çözme çağrısına da karşı olduğunu belirten Menendez, “Saldırgan taraf Türkiye’dir. Yunanistan, Türkiye’nin egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmiyor. Türk karasularını, hava sahasını ihlal etmiyor. Dolayısıyla, telkinlerin 2 tarafa da yapılması yanlıştır. Bu tutumun değişmesi gerek” ifadelerini kullandı.