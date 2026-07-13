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Senatör Lindsey Graham'in aniden hastalandığı tespit edildi: Son görüşmesinde 'Şimdi ölemem' demiş

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#Lindsey Graham#ABD Senatörü#Trump
Senatör Lindsey Grahamin aniden hastalandığı tespit edildi: Son görüşmesinde Şimdi ölemem demiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 08:42

Ukrayna ziyaretinden kısa süre sonra hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in ön otopsi raporu tamamlandı. 71 yaşında yaşamını yitiren Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, Senatör'ün 11 Temmuz'da kısa süreli ve ani bir hastalık sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Senatör Linsdey Graham'ın ofisi, otopsi ön bulgularına göre senatörün aterosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı aort diseksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Graham'in ölüm belgesinin toksikolojik ve mikroskobik testler tamamlanana kadar bekletileceği ve ardından ölüm nedenini içerecek şekilde güncelleneceği bildirildi.

Graham'in ofisinden yapılan açıklamada, ailesinin bu zor dönemde mahremiyet talep ettiği ve dualara ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Senatör Lindsey Grahamin aniden hastalandığı tespit edildi: Son görüşmesinde Şimdi ölemem demiş

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ACİL TIBBİ YARDIM ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Axios'a göre Graham, cumartesi gecesi Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna gezisi ve Rusya'ya yeni yaptırımlar öngören mevzuat hakkında bilgi vermişti. Görüşmenin ardından konuştuğu bir kişiye rahatsızlandığını söyleyen Graham, acil tıbbi yardım önerisini reddederek pazar sabahı NBC'nin "Meet the Press" programına çıkışının ardından hastaneye gideceğini belirtmişti.

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Graham, "Şimdi ölemem. Hâlâ Rusya yaptırımlarını, İran meselesini ve İsrail-Suudi normalleşmesini halletmem gerek" diyerek espri yapmıştı. ABD basını, Graham'ın bu görüşmeden birkaç saat sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Senatör Lindsey Grahamin aniden hastalandığı tespit edildi: Son görüşmesinde Şimdi ölemem demiş

TRUMP'TAN BAYRAKLARI YARIYA İNDİRME TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Lindsey Graham'in anısına ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Dostum, ülkemiz ve sevgili memleketi Güney Carolina için çok şey başarmış gerçekten büyük bir adam olan Senatör Lindsey Graham'ın olağanüstü hayatı ve başarıları onuruna, tüm ABD bayraklarının cumartesi akşamı saat 18.00'e kadar yarıya indirilmesini emrediyorum" dedi.

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İlk olarak kasım 2002'de Senato'ya seçilen ve 3 Ocak 2003'te göreve başlayan Graham, 2008, 2014 ve 2020'deki seçimlerde de Senato'ya girmeyi başarmıştı. Trump'ın yakın müttefiki olan Graham, Senato Bütçe Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyordu. ABD'li Senatör, kasım seçimlerinde beşinci altı yıllık dönem için adaydı.

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Senatör Lindsey Grahamin aniden hastalandığı tespit edildi: Son görüşmesinde Şimdi ölemem demiş

SON ZİYARETİ KİEV'E OLDU

Graham, İsrail'in sadık bir destekçisiydi ve ilk kez 1994'te Temsilciler Meclisi'ne seçilmişti. Ukrayna'nın güçlü savunucularından olan Graham, cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğü Kiev ziyaretinden yeni dönmüştü.

Güney Carolina yasaları uyarınca Vali Henry McMaster, seçimle yeni bir senatör belirlenene kadar Graham'in yerine geçici bir atama yapacak. Eyaletin uzun süredir Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görülmesi nedeniyle Graham'ın yerine yapılacak atamanın kasım seçimlerinde Senato mücadelesini etkilemesi beklenmiyor.

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#Lindsey Graham#ABD Senatörü#Trump

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