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Sen Nehri 102 yıl sonra yüzmeye açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Sen Nehri #Paris#Yüzme
Sen Nehri 102 yıl sonra yüzmeye açıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

FRANSA’nın başkenti Paris’te Sen Nehri 102 yıl sonra ilk kez yüzmeye açıldı.

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Biri Eyfel Kulesi’nin yakınlarında belirlenen üç nokta hava koşulları elverdiği takdirde 31 Ağustos’a kadar yüzmek isteyenlere açık olacak. 150 ila 300 kişilik kapasiteye sahip yüzme alanları; soyunma kabinleri, duşlar ve plaj tarzı mobilyalarla donatıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, dün sabahki açılışta, “Sen’de insanların yüzdüğünü görmenin çocukluk hayali olduğunu” söyledi. Sen Nehri’nin temizlenmesi Fransa’nın uzun yıllardır gündemini meşgul eden bir konuydu. Yaklaşık 1.4 milyon Euro’luk temizlik masrafının ardından ilk kez geçen yılki Paris Olimpiyat Oyunları’nda açık su yüzücüleri ve triatletler, Sen’de yarışmıştı. Yetkililer güçlü akıntılar ve 3.5 metrelik derinlik nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, yüzme alanlarında çok sayıda cankurtaran görevlendirildi.

 

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#Sen Nehri#Paris#Yüzme

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