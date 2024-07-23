Sen kendin bırak yoksa... ABD basınından ortalığı karıştıran iddia: Biden’a parti içi şantaj!

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ABD Başkanı ve kasım ayındaki seçimler için yeniden aday olan Joe Biden X platformunda paylaştığı bir mesajla yarıştan çekildiğini açıklamış, yerine gelecek isim olarak da yardımcısı Harris’İ işaret etmişti.

Daha bu çekilmenin yankıları sürerken Demokrat Parti’yle ilgili çok çarpıcı bir iddia ABD basınına yansıdı ve ortalık deyim yerindeyse yeniden karıştı.





“SARAY DARBESİ” İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Biden ailesine yakın bir kaynak The Post'a yaptığı açıklamada, bocalayan başkanın yeniden seçilmek istemesini durdurmak için iyi organize edilmiş “saray darbesinin” haftalardır yürürlükte olduğunu, ancak Biden'ın adaylık ısrarından vazgeçmeyerek her adımda buna karşı mücadele ettiğini söyledi.

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The Post'a konuşan kaynaklara göre, Demokrat Parti'nin en üst kademelerindeki isimler Joe Biden'ı istifa etmemesi halinde zorla görevden almakla tehdit etti.

Hatta bu ismini açıklamayan kaynaklar partililerin bu baskıyı artırmasının Biden'ın sergilediği öfke, paranoya ve hayal kırıklığını da açıkça ortaya koyduğunu söylüyor…





TRUMP’LA KATILDIĞI YAYIN BAŞARISIZ OLSUN DİYE BİLEREK İSTENDİ

Habere göre Biden'ı yarıştan uzaklaştırmaya yönelik “ayrıntılı” stratejinin bir parçası, onun, fiyaskoyla sonuçlanacağı bilinmesine rağmen canlı yayında Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile münazaraya çıkmasına izin vermek hatta zorlamaktı.

Deyim yerindeyse Biden’ın “sonunu hazırlayan” da zaten bu yayındaki performansı olmuştu.



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İKİ YILDIR BİLİNİYORDU… The Post’un haberindeki çarpıcı iddiaların sahibi olan Demokrat Partili isim Biden’ın “düşüşte” olduğunun en az iki yıldır bilindiğinin de altını çizdi ve şöyle dedi: “Onu birkaç yıl önce gördüğümde de durum korkutucuydu. Sadece sloganları tekrarlıyordu ve benim kim olduğum hakkında hiçbir fikri yoktu.”

“DEMOKRAT PARTİ ONA TUZAK KURDU”

The Post’a konuşan Demokrat Partili kaynak “Bu canlı yayın, Demokratları başkanlığa aday olamayacağına ikna etmek için bir tuzaktı” dedi.

Çekilmesi yönündeki çağrılar arttıkça Biden devam edeceği konusunda ısrar etti, ancak parti yetkilileri Biden’ı ABD Anayasası'nın 25. maddesine başvurmakla tehdit etti.

Bu madde başkan yardımcısı ve kabine üyelerinin Biden'ın görev için uygun olmadığını ilan etmesine ve onu istifa etmeye zorlamasına olanak tanıyor.