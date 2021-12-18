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Semeru Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi

#Semeru Yanardağı#Endonezya#Alarm
Semeru Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağı için alarm seviyesi, ikinci en yüksek seviyeye çıkarıldı.

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Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı,yetkilileri yeniden harekete geçirdi. Jeoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yanardağda volkanik hareketliliğin arttığı kaydedildi. Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Arifin Tasrif, yanardağın kraterinden çıkan yaklaşık 8 milyon metreküp kumun, lav akışının üzerinde yer alan Besuk Kobokan Nehri'ni tıkadığını söyledi. Tasrif, "Sonuç olarak bir patlama daha olursa akış yolunu kapatacak ve çevreye yayılan yeni lav akıntıları oluşturacaktır" diyerek hükümetin yeni bir tehlike haritası oluşturduğunu söyleyerek, insanları buna uymaya çağırdı. Bu kapsamda, yanardağ için alarm seviyesi, en yüksek ikinci seviyeye yükseltildi.

HALKIN YANARDAĞDAN UZAKLAŞMASI İSTENDİ

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ise Semeru'nun yamaçlarında yaşayan köylülerin kraterin ağzından 13 kilometre uzakta kalmalarının tavsiye edildiğini duyurdu. Besuk Kobokan havzasındaki turizm ve madencilik faaliyetleri de durduruldu.

36 KİŞİDEN HALEN HABER YOK

Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 22'si ağır olmak üzere 100'den fazla kişi yaralandı. 36 kişiden hala haber alınamazken, 2 haftadır devam eden arama kurtarma çalışmaları cuma günü sona ermişti. Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari'ye göre, patlamada 5 bin 200'den fazla ev ve binada hasar meydana gelmişti.

Geçtiğimiz hafta bölgeyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, patlamadan en kötü etkilenen Lumajang kasabasını diğer şehirlere bağlayan ana köprü de dahil olmak üzere altyapıyı yeniden inşa etme ve yaklaşık 2 bin 970 evi de tehlike bölgesinden uzaklaştırma sözü vermişti.

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#Semeru Yanardağı#Endonezya#Alarm

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