Semanur Sönmez Yaman: Korkmuyoruz, yola devam ediyoruz

TÜRKİYE’DEN 56 YOLCU

Aynı zamanda gazeteci kimliği de bulunan Sönmez Yaman, içinde bulundukları son durumu şu sözlerle aktardı: “Bugün 1 Ekim Çarşamba. Saat 13.00 itibarıyla Gazze sahiline kalan mesafemiz 107 deniz mili, takriben 200 kilometre. Yol boyunca çok sayıda saldırıya, sabotaja ve filoyu engelleme çalışmasına maruz kaldık. Geride bıraktığımız, yolda arızalanan tekneler oldu maalesef. Halen irili ufaklı 45 gemi, tekne ve yelkenli ile, 46 ülkeden 497 kişilik bir vicdan ordusu ile yolumuza devam ediyoruz. En fazla katılımcı da 56 kişi ile Türkiye’den. Günlerdir dronlar eşliğinde ilerliyorduk biliyorsunuz ve İsrail askeri gemisi de uzaktan bizi gözetliyordu. Dün gece İsrail’den yeni bir askeri geminin yola çıktığı ve hızla bize doğru ilerlediği bilgisini aldık. Ve Gazze’ye gitmek için biraz daha hızlandık.”

ZODYAKLARLA TACİZ

“Gece yarısı ana gemimiz Alma, önce çevrede dolaşan zodyak botların tacizine uğradı, ardından bir siber saldırıda bulunuldu. İletişim araçları ve uydu internet cihazları kilitlendi. Hatta bazı aktivistlerin cep telefonlarının ekranları karardı. Bizler verilen alarmla birlikte saldırı protokolümüzü uyguladık. Pasaportlarımızı aldık, ayakkabılarımızı ve can yeleklerimizi giyinerek güverteye çıktık. Botlar bir süre sonra ortadan kayboldu, tam gittiler derken bir diğer gemimizin, Sirius’un başına benzer olaylar geldi. Güneşin doğmasıyla birlikte botlar ortadan kayboldu.”

İSRAİL GEMİSİNİ GÖRÜYORUM

“İsrail donanma gemisi çıplak gözle rahatlıkla görebildiğim bir mesafede. Bizimse Gazze’ye 24 saatten az yolumuz kaldı. Amacımız Gazze’ye ulaşmak ve kalıcı bir insani yardım koridoru açabilmek. Asıl talebimiz ise böyle bir koridora ihtiyaç duyulmayacak şekilde Filistin’in özgürlüğüne kavuşması.”

Sönmez Yaman’ın, medyaya ve Türk halkına da bir mesajı var: “Dün gece bizimle uyanık kaldınız, saniye saniye gelişmeleri takip ettiniz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne olur ne olmaz, bana da haklarınızı da helal edin.”