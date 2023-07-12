Selin için oy verme zamanı... "Amazon kadın savaşçılardan ilham aldım"

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Diğer yarışmacılarla birlikte kampa giren 22 yaşındaki Gurdikyan, Organizasyon kapsamında düzenlenen Miss Elegance Entrance’ta boy gösterdi. Güzel, sosyal medya hesabından geceye dair kareler paylaşarak şu notu yazdı: “Preliminary Night yani Final Gecesi’ne sadece 2 gün kaldı. Yarı finale kalmamı kesinleştirmek için Miss Supranational uygulamasını indirip Fan Vote sekmesinde Türkiye’ye oy verebilirsiniz. Türkiye’mizi dereceye taşıyalım.” Selin Gurdikyan, organizasyonunun podyumuna Arzu Kaprol imzalı bir kostümle çıktı ve “Supra Model görünümüm Arzu Kaprol’den. Bu tasarımda Karadeniz boyunca yaşayan Amazon kadın savaşçılardan ilham aldım. Vahşi bir gece için vahşice bir kadını sergiliyorum.”