Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Selfie merakı sonları oldu… Kardeşlerini kurtarmak isterken aynı aileden 6 kişi öldü!

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Şelale#Selfie Faciası
Selfie merakı sonları oldu… Kardeşlerini kurtarmak isterken aynı aileden 6 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 17:10

Selfie çekmek günümüzün en moda eğlencelerinden biri haline geldi. Ancak ilginç fotoğraflar elde etmek için tehlikeli yerlerde selfie çekmeye çalışmak birçok korkunç ölümün de sebebi haline geldi. Hindistan’da yaşanan felaket ise tam bir aile trajedisine dönüştü…

Haberin Devamı

Hindistan’da Chhattisgarh'da yer alan Ramadha Şelaleleri, doğal güzelliğiyle insanları büyülemekle kalmıyor aynı zamanda en tehlikeli selfie’leri çekmek isteyenler için de biçilmez kaftan oluyor.

Ancak bu güzel ve tehlikeli bölge geçtiğimiz günlerde korkunç bir faciaya sahne oldu.

Şelalede selfie çekerken boğulan kız kardeşlerini kurtarmaya çalışan kardeşler şelaleyi ziyaret eden 15 kişilik bir akraba grubunun parçasıydı.

İçlerinden biri zor durumda kalınca hemen onu kurtarmaya çalışan kardeşlerin hepsi birden boğuldu.

Hindistan’ı sarsan habere göre trajedi hafta sonu yaşandı.

Selfie merakı sonları oldu… Kardeşlerini kurtarmak isterken aynı aileden 6 kişi öldü
15 kişilik kalabalık aile şelalede keyifle zaman geçirirken 14 ve 22 yaşındaki Shraddha ve Shweta Singh, selfie çekmek için şelaleye tırmandı. Küçük kız kardeş bir anda dengesini kaybedip şelaleye yuvarlanınca yardıma diğer kardeşler koştu.

Haberin Devamı

Akrabaları küçük Shraddaha'nın yardımına koştu: 18 yaşındaki erkek kardeş Himanshu Singh, 24 yaşındaki kuzeni Rishabh Singh ve 22 yaşındaki eşi Sulekha Singh, kız kardeşleri kurtarmak için el ele tutuşarak dalma havuzuna atladılar.

22 yaşındaki Abhay Singh ve 26 Ratnesh Singh kardeşler de yardıma geldi.

Ancak görgü tanıkları, birkaç dakika içinde tüm akrabaların derin suda çırpınmaya başladığını söylüyor.

Dehşete kapılmış izleyicilerin yetkililerle iletişime geçmesine rağmen, sudan sadece Sulekha canlı olarak çıkarıldı.

Memurlar, kaybolan kardeşleri aramak için Devlet Afet Acil Yardım Gücünden dalgıçları görevlendirdi, pazar akşamı üç ceset bulundu ve Pazartesi sabahı üç ceset daha sudan çıkarıldı.

Selfie merakı sonları oldu… Kardeşlerini kurtarmak isterken aynı aileden 6 kişi öldü
Arama kurtarma çalışmaları maalesef sonuç vermedi...

Times of India'ya bilgi veren yetkililer cesetlerin, ailenin geri kalan üyelerine teslim edilmeden önce otopsiye gönderildiğini söyledi.

Haberin Devamı

Sudan canlı olarak çıkarılan Sulekha'nın hastaneden tedavi gördüğü ancak durumunun kritik olduğu bildirdi.

Polis, ziyaretçileri suya girmemeleri konusunda uyarmak için popüler piknik yerine işaretler yerleştirildiğini söyledi.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Şelale#Selfie Faciası

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık
Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık