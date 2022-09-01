Selfie merakı sonları oldu… Kardeşlerini kurtarmak isterken aynı aileden 6 kişi öldü!

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Hindistan’da Chhattisgarh'da yer alan Ramadha Şelaleleri, doğal güzelliğiyle insanları büyülemekle kalmıyor aynı zamanda en tehlikeli selfie’leri çekmek isteyenler için de biçilmez kaftan oluyor.

Ancak bu güzel ve tehlikeli bölge geçtiğimiz günlerde korkunç bir faciaya sahne oldu.

Şelalede selfie çekerken boğulan kız kardeşlerini kurtarmaya çalışan kardeşler şelaleyi ziyaret eden 15 kişilik bir akraba grubunun parçasıydı.

İçlerinden biri zor durumda kalınca hemen onu kurtarmaya çalışan kardeşlerin hepsi birden boğuldu.

Hindistan’ı sarsan habere göre trajedi hafta sonu yaşandı.

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15 kişilik kalabalık aile şelalede keyifle zaman geçirirken 14 ve 22 yaşındaki Shraddha ve Shweta Singh, selfie çekmek için şelaleye tırmandı. Küçük kız kardeş bir anda dengesini kaybedip şelaleye yuvarlanınca yardıma diğer kardeşler koştu.

Akrabaları küçük Shraddaha'nın yardımına koştu: 18 yaşındaki erkek kardeş Himanshu Singh, 24 yaşındaki kuzeni Rishabh Singh ve 22 yaşındaki eşi Sulekha Singh, kız kardeşleri kurtarmak için el ele tutuşarak dalma havuzuna atladılar.

22 yaşındaki Abhay Singh ve 26 Ratnesh Singh kardeşler de yardıma geldi.

Ancak görgü tanıkları, birkaç dakika içinde tüm akrabaların derin suda çırpınmaya başladığını söylüyor.

Dehşete kapılmış izleyicilerin yetkililerle iletişime geçmesine rağmen, sudan sadece Sulekha canlı olarak çıkarıldı.

Memurlar, kaybolan kardeşleri aramak için Devlet Afet Acil Yardım Gücünden dalgıçları görevlendirdi, pazar akşamı üç ceset bulundu ve Pazartesi sabahı üç ceset daha sudan çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları maalesef sonuç vermedi...

Times of India'ya bilgi veren yetkililer cesetlerin, ailenin geri kalan üyelerine teslim edilmeden önce otopsiye gönderildiğini söyledi.

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Sudan canlı olarak çıkarılan Sulekha'nın hastaneden tedavi gördüğü ancak durumunun kritik olduğu bildirdi.

Polis, ziyaretçileri suya girmemeleri konusunda uyarmak için popüler piknik yerine işaretler yerleştirildiğini söyledi.