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Selanik'te inşaat sırasında bulunan Müslümanlara ait naaşlar yeniden defnedildi

#Selanik#Mezarlık#Defnedildi
Selanikte inşaat sırasında bulunan Müslümanlara ait naaşlar yeniden defnedildi

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Halkidiki iline bağlı bir köyde, Şubat ayında yapılan bir inşaat kazısında ortaya çıkan Osmanlı döneminden kalma Müslüman mezarlığında bulunan naaşların yeniden definleri yapıldı.

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Yunanistan’ın Halkidiki iline bağlı Gargara köyünün okul bahçesine yapılan spor salonunun inşaatı sırasında rastlanılan Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığındaki naaşlar için cenaze töreni düzenlendi.

Naaşlar, Nea Propondita Belediyesi’nin koordinasyonuyla ve Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan’ın katılımıyla düzenlenen törenle, Gargara Belediye Mezarlığı içerisinde tahsis edilen müstakil bir bölüme yeniden defnedildi.

Kılınan cenaze namazının ardından naaşların defin işlemi sonrası mezarlığa Türkçe ve Yunanca dilinde "Gargara eski Müslüman sakinlerinin defin ve anma alanı" yazısının yer aldığı mermer sütun yerleştirildi.

Selanikte inşaat sırasında bulunan Müslümanlara ait naaşlar yeniden defnedildi

MÜSLÜMAN MEZARLIĞININ BULUNMASI ÜZERİNE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığından geçtiğimiz 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, inşaat sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönünde basında çıkan haberler üzerine Selanik Başkonsolosluğunca söz konusu köyün ziyaret edildiği, ayrıca yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edildiği aktarılmıştı.

Yapılan girişimler neticesinde söz konusu inşaat alanında 201 mezarın bulunduğu öğrenilmiş, naaşların uygun bir şekilde törenle yeniden defnedilmesi için harekete geçildiği belirtilmişti.

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#Selanik#Mezarlık#Defnedildi

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