MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSel Sudan'ı sert vurdu! On binlerce kişi olumsuz etkilendi
GeriDünya Sel Sudan'ı sert vurdu! On binlerce kişi olumsuz etkilendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:10,Son Güncelleme:

Sel Sudan'ı sert vurdu! On binlerce kişi olumsuz etkilendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sel Sudan'ı sert vurdu! On binlerce kişi olumsuz etkilendi
Abone Olgoogle-news

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle 50 binden fazla insanın olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Sudan'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde birçok evin yıkıldığı ve altyapının zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

En fazla zarar gören bölgeler arasında Kuzey Darfur, Beyaz Nil, Kassala ve Sennar eyaletleri sıralandı.

Felaket nedeniyle en az 50 bin Sudanlı zarar görürken yüzlerce insanın çadır ve gıda desteğine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Sudan Meteoroloji Müdürlüğü ise yağışların devam edeceği uyarısı yaptı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken pek çok ev ve iş yerini su bastı, 1872 ev yıkıldı.

Hükümet, felakette zarar görenlere destek için sivil toplum örgütlerini desteğe çağırdı.

Geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında yaşanan seller nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle