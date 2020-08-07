Sel Sudan'ı sert vurdu! On binlerce kişi olumsuz etkilendi

Sudan'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde birçok evin yıkıldığı ve altyapının zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

En fazla zarar gören bölgeler arasında Kuzey Darfur, Beyaz Nil, Kassala ve Sennar eyaletleri sıralandı.

Felaket nedeniyle en az 50 bin Sudanlı zarar görürken yüzlerce insanın çadır ve gıda desteğine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Sudan Meteoroloji Müdürlüğü ise yağışların devam edeceği uyarısı yaptı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken pek çok ev ve iş yerini su bastı, 1872 ev yıkıldı.

Hükümet, felakette zarar görenlere destek için sivil toplum örgütlerini desteğe çağırdı.

Geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında yaşanan seller nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmişti.