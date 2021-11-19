Sel Kanada'yı vurdu! 14 günlük OHAL ilan ettiler!

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Kanada’nın British Columbia bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu. Binlerce evin hasar gördüğü selde, British Columbia yönetimi Olağanüstü Hal (OHAL) kararı aldı.



British Columbia yönetiminden yapılan açıklamada, “Selden kaynaklanan etkiler nedeniyle tahliye edilen 17 bin 775 kişi var” denildi. British Columbia Başbakanı John Horgan, “Eyalet, federal ve yerel yönetimler, afetle mücadele ederken insanların ve toplulukların ihtiyaç duydukları yardımı almalarını sağlamak için acil durum personeli ile birlikte çalışıyor” dedi.



British Columbia yönetiminin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, OHAL’in 14 gün süreceği ve gerekirse uzatılabileceği bilgisi paylaşıldı. Bu kararın, selden etkilenenleri korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için koordineli müdahale iletişimini kolaylaştırmak için alındığı belirtildi.

British Columbia'da 13-15 Kasım tarihlerinde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle British Columbia'nın Lower Mainland bölgesi ile eyaletin iç kesimlerini birbirine bağlayan yollar trafiğe kapandı.

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British Columbia'da kayan toprağın altında kalan 1 kadın hayatını kaybederken eyalette 2 kişiden haber alınamıyor.

Bu arada federal hükümet yetkilileri, askeri personelin helikopterle yüzlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.