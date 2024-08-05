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Sel felaketi nedeni ile 2 ayda 150'den fazla can kaybı...

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Sel#Şiddetli Yağış
Sel felaketi nedeni ile 2 ayda 150den fazla can kaybı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 12:26

Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları, son 2 ayda 150'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.Yetkililer, sel felaketlerinin ağustos ortasına kadar görülebileceğini belirtti.

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Şiddetli yağış ve fırtınaların ülke genelinde hazirandan beri sürdüğüne dikkati çeken yetkililer, sel felaketlerinin ağustos ortasına kadar görülebileceğini belirtti.

Yetkililer, hükümeti selin yol açacağı olumsuzlukları önlemek üzere adım atması gerektiği konusunda uyardı.

Xinhua ajansının haberine göre yerel yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 3 Ağustos'ta meydana gelen, bölgedeki köprü ve yapılara zarar veren sel ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini, kayıp 19 kişinin hala bulunamadığını belirtti.

Yetkililer, geniş çaplı arama kurtarma operasyonlarının ardından 939 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Çin'de temmuzda sel ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar yüzünden en az 48 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi kaybolmuştu.

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Şaanşi eyaletinde köprünün çökmesi sonucu 38 kişi yaşamını yitirmiş, 24 kişi kaybolmuştu.

Guangzhou vilayetindeki sel ve heyelanda en az 47, Fuijan'da da 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Çin#Sel#Şiddetli Yağış

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