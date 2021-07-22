Sel felaketi bu kez Çin’i vurdu: 25 ölü... Metroyu boğaza kadar su bastı

ÇİN’in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou’da hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve erozyona yol açtı. Meydana gelen felakette, en az 25 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 12 kişi ise yeraltındaki metro hattını basan sel sularında feci şekilde can verdi. Kurtarma ekipleri, 500’den fazla kişinin sular altında kalan metro istasyonundan tahliye edildiğini duyurdu.

‘LÜTFEN YARDIM EDİN’

Sosyal medyada, metroda karanlıkta boğazına kadar sular altında kalmış insanların görüntüsü tüyler ürpertti. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ‘Xiaopei’ adlı bir kullanıcı, “Vagondaki sular göğüs seviyesine ulaştı. Daha fazla konuşamıyorum. Lütfen yardım edin. 20 dakika içinde yardım ulaşmazsa, Zhengzhou metrosunda yüzlerce kişi hayatını kaybedecek” diye yazdı. İtfaiye yetkilileri, Xiaopei ve beraberindeki yüzlerce kişinin kurtarıldığını duyurdu.

BİN YILIN AFETİ

Yaklaşık 100 bin kişi, demiryolu ve karayollarının ulaşıma kapandığı Zhengzhou’dan tahliye edildi. Sarı Nehir kıyısındaki kentte, nehrin taşması sonucu evler sular altında kaldı ve birçoğu yıkıldı. Baraj seviyeleri de kritik düzeye ulaştı. 12 milyon nüfuslu kentte, binlerce asker tahliye çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Şiddetli yağışların, gelecek 3 gün de süreceği tahmin ediliyor. Eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışlar, son bin yılın en şiddetli yağışı olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, anormal hava olaylarının gelecekte daha sık görüleceği uyarısında bulunuyor.

ALMANYA’DA CAN KAYBI YÜKSELİYOR

ALMANYA’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan felakette, ölenlerin sayısı 171’e çıktı. Ahrweiler bölgesinde 155 kişinin hâlâ kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Almanya’da yaşanan yüzyılın afetinden sonra hafta sonu için yine şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Baden-Württemberg, Saarland ve felaketin şiddetli yaşandığı Rheinland Pfalz eyaletleriyle İsviçre’de yeniden şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Bu arada, Alman demiryolları sel bölgesinde 80 istasyon ile yaklaşık 600 kilometrelik rayların ağır hasar gördüğünü açıkladı.

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