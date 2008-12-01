Seksle saadet olmaz

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tibet’in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, seksin insanlara gelip geçici bir mutluluk yaşattığını ama temelde bir dert olduğunu söyledi.

Lagos’ta kaldığı bir otelde gazetecilere konuşan Dalay Lama şöyle konuştu: "Cinsel arzular mutluluktan çok sıkıntı getirir. Her insan bazen cinsel arzularına kapılır ancak eğer aklınızı kullanırsanız bunun hiç de iyi şeyler getirmediğini görürsünüz. Cinsel nedenlerle kendini ya da başkalarını öldürenler bile var. En iyisi iffetli bekarettir. Bir şeyler kaçırırsınız belki ama daha mutlu ve özgür olursunuz."



