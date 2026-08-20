Şekerli içecekte kanser tehlikesi... Mide kanseri riskini 2.5 kat artırıyor

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ŞEKERLİ içecekler, hazır meyve suları, limonatalar ve sporcu içeceklerinin düzenli tüketiminin mide kanseri riskiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, 112 bin 284 kişinin 1986-2022 yılları arasındaki sağlık, beslenme ve yaşam tarzı verileri incelendi. Yaklaşık 36 yıllık takipte 278 mide kanseri vakası tespit edildi.

GÜNDE 1 İÇECEK BİLE RİSKLİ

Araştırmaya göre günde en az bir porsiyon, yani yaklaşık 237 mililitre şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riski, bu içecekleri ayda birden az tüketenlere kıyasla 2.45 kat daha yüksek bulundu. Risk artışı hem kadınlarda hem erkeklerde görülürken, kadınlarda yaklaşık üç kata yaklaştı. Araştırmacılar, şekerli içeceklerin kilo artışı, insülin direnci, kronik iltihaplanma ve hücresel hasar gibi mekanizmalar üzerinden riski etkileyebileceğini değerlendiriyor.

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UZMANLAR UYARIYOR

Araştırmacılar ayrıca şekerli içeceklerle mide kanseri arasındaki ilişkinin, mide kanserinin önemli risk faktörlerinden biri olan ve ülsere yol açan Helikobakter pilori enfeksiyonundan bağımsız olarak da görüldüğünü belirtti. Uzmanlar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olması nedeniyle şekerli içeceklerin doğrudan mide kanserine neden olduğunu söylemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını vurguluyor. Ancak bulguların, özellikle uzun süreli ve düzenli şekerli içecek tüketiminin olası sağlık risklerinin daha yakından incelenmesi gerektiğine işaret ettiği belirtiliyor.