Şekerli içecek ergeni etkiliyor

Haberin Devamı

BİLİMSEL araştırmaya göre gazlı içecekler, şeker eklenmiş meyve suları ve enerji içeceklerini sık tüketen ergenlerde kaygı (anksiyete) belirtileri daha yaygın görülüyor. Uzmanlar, ergenlik döneminde ruh sağlığı sorunlarının giderek arttığına dikkat çekerken, beslenme alışkanlıklarının da bu tabloyu etkileyebileceğini belirtiyor. 2000–2025 yılları arasında yayımlanan çalışmaların incelendiği araştırmada, ele alınan dokuz çalışmanın yedisinde şekerli içecek tüketimi ile kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Bulgulara göre yüksek miktarda şekerli içecek tüketen gençlerin kaygı bozukluğu tanısı alma ihtimali yüzde 34 daha yüksek. Ancak araştırmacılar, sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğini, kaygı yaşayan gençlerin daha fazla şekerli içeceğe yönelmesinin de mümkün olduğunu vurguluyor.

Haberin Devamı

GÜNLÜK EN FAZLA 30 GRAM YETERLİ

Uzmanlar, günlük serbest şeker tüketiminin yaklaşık 30 gramla sınırlandırılmasını önerirken, tek bir kutu gazlı içeceğin bu miktarı aşabildiğine dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre su, süt veya şekersiz içeceklerin tercih edilmesi gibi basit alışkanlık değişiklikleri, gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını desteklemede önemli rol oynayabilir.