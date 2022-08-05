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Şeker gibi iş

Güncelleme: 47 dk önce

#Şeker#Kanada #Candy Funhouse
Şeker gibi iş

Kanada’da şekerleme üreten bir şirket, yıllık 1 milyon 400 bin TL maaşla ‘şeker gurmesi’ arıyor. Şirket, evde oturup günde yaklaşık 100 şekerlemenin tadına bakacak olan tadım sorumlusunun dişçi masraflarını da karşılayacak.

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KANADALI şekerleme şirketi Candy Funhouse, yıllık 100 bin Kanada Doları (1 milyon 400 bin TL) maaşla ‘şeker tadım sorumlusu’ arıyor. Bu da ayda, yaklaşık 116 bin TL’ye denk geliyor. Firma, evden çalışacak ve günde 113, ayda 3 bin 500’e yakın şekerlemenin tadına bakarak hangilerinin daha lezzetli olduğunu belirleyecek şeker sorumlusunun tüm dişçi faturalarını da karşılamayı vaat ediyor.

ÇOCUKLAR DA BAŞVURDU

Söz konusu pozisyon, Kuzey Amerika’da yaşayan, gıda alerjisi olmayan ve 5 yaşından büyük herkese açık. İlanda, ‘altın bir tat duyusu’ ile ‘şekeri çok sevmek gerektiği’ belirtiliyor. İlginç işe iki haftada 100 binden fazla kişi başvurdu. Bazı aileler çocuklarının işe başvurduklarını büyük bir gururla sosyal medyadan videolarla paylaştı.

SATIŞ İÇİN ONAY VERECEK

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Mevzu bahis pozisyon, şirketin şekerleme stratejisini yönlendirmesi bakımından büyük önem taşıyor. Şekerleme tadım sorumlusu, günde en az 100 şekerlemenin tadına bakarak satışa çıkarılacak ve onay damgası alacak ürünleri belirleyecek. Ayrıca şirketin şekerleme stratejisinin geliştirilmesinden de sorumlu olacak.

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#Şeker#Kanada#Candy Funhouse

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