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Seine Nehri'nde mahsur kalan balina 4 günde kurtarıldı

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#Seine Nehri#Beyaz Balina#Kurtarma Operasyonu
Seine Nehrinde mahsur kalan balina 4 günde kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 15:42

Fransa'daki Seine Nehri'nde Salı günü mahsur kaldığı tespit edilen beyaz balina 4 gündür süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

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Fransa'daki Seine Nehri balina kurtarma operasyonuna sahne oldu.

Salı günü nehirde mahsur kaldığı tespit edilen beyaz balina, 4 gündür süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Deniz koruma kuruluşu Sea Shepherd France tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz gece boyunca balina ile birlikteydi. Kendisine verdiğimiz balıkları yemeyi reddetti" ifadeleri kullanıldı.

Salı gününden beri yemek yemediği tahmin edilen balinanın halsiz kalarak zayıfladığı da belirtildi.

"ZAMAN KARŞI YARIŞ"

İtfaiye tarafından dron ile görüntülenen balina, başkent Paris ve Rouen kenti arasında, denizden kilometrelerce uzaktaki nehir sularında mahsur kalmıştı.

Balinayı kurtarma çalışmalarını "zamana karşı yarış" olarak nitelendiren yetkililer, yemek yemeyi reddeden balinanın açlıktan bitkin düşerek öleceğinden korkuyordu.

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Dün akşam yapılan açıklamada ise, balinanın güvenli sulara çekilmesi için olay yerinde bulunan teknelerden kaçtığı söylenmişti.

Seine Nehri'nde mahsur kalan balina kurtarıldı
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#Seine Nehri#Beyaz Balina#Kurtarma Operasyonu

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